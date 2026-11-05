Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 10:31h.

El seguidor admitió su participación en redes sociales

El gesto de Schlotterbeck a la afición del Betis tras la cita ante el Dortmund

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El notable encuentro del Betis ante el Borussia Dortmund este pasado miércoles (2-1) contó, al menos durante unas horas, con una situación enormemente criticada después de que durante el minuto de silencio previo a la cita, se escuchasen cánticos llegados desde la grada verdiblanca. De primeras todo apuntaba a un homenaje inesperado a Jesús de Miguel y ha sido un aficionado el que lo ha confirmado señalándose a sí mismo.

Ha sido Diego Rodríguez, "fiel aficionado del Tenerife", el que ha publicado unas imágenes del minuto de silencio en las que se le puede escuchar entonar un cántico dedicado a Jesús de Miguel, futbolista tristemente fallecido a principios de esta semana tras un aparotoso choque con Owono.

"He sido yo, fiel aficionado del Tenerife, he empezado a cantar; Jesus, Jesus, Jesus de Miguel… Mi pequeño gran homenaje, eterno Demi", se puede leer en el tuit junto al citado vídeo.

Las respuestas de la afición del Betis al cántico

El cántico, que recibió tantas llamadas de atención como alguna respuesta positiva siguiéndole, ha acumulado multitud de críticas en redes sociales, donde le reprochan que el minuto de silencio no es el momento idóneo para ello.

Igualmente, otros seguidores reclaman que, como con Jesús de Miguel, también hubo cánticos -en esta ocasión mucho más ofensivos- contra Pedro Sánchez, ya que el minuto de silencio se dedicó, además de a Jesús de Miguel, a las víctimas del desgraciado accidente ferroviario vivido en Urda.

Cabe recordar que los cánticos contra el presidente del gobierno ya se vivieron este pasado fin de semana en La Cartuja, situación que despertó una enorme polémica alrededor de lo ocurrido y que, como todo en política, ganó tantos aplausos como reproches por parte de la afición verdiblanca.