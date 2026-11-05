Tropiezo con la plaza extra de la Champions League: Real Sociedad, Celta y Getafe, al rescate

Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 09:19h.

Las derrotas de Atlético, Villarreal y Betis dejan a LALIGA en una posición delicada; hoy juegan Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe

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La lucha por conseguir una de las dos plazas adicionales de la próxima Champions League sigue muy abierta, aunque LALIGA apenas ha sumado el pasado miércoles. De este modo, España ocupa actualmente la quinta posición del ranking UEFA de la temporada 2026/27, con un coeficiente de 7,750 puntos, por detrás de Inglaterra (8,611), Portugal (7,900), Turquía (7,900) y Alemania (7,857). Una clasificación que todavía tiene mucho recorrido, pero en la que cada resultado de los representantes españoles puede marcar diferencias.

La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League no ha dejado un balance especialmente positivo para los intereses de LALIGA. De los cinco equipos españoles que participan en la máxima competición continental, únicamente Barcelona y Real Madrid consiguieron sumar los tres puntos. El conjunto azulgrana se impuso por 3-0 al Aston Villa, mientras que el equipo blanco tuvo que remontar para vencer por 2-3 al AEK de Atenas.

La otra cara de la moneda la protagonizaron Atlético de Madrid, Villarreal y Betis. Los rojiblancos cayeron por 0-2 ante el Bayern de Múnich, mientras que el conjunto castellonense sufrió una contundente derrota por 0-6 frente al Paris Saint-Germain. Por su parte, el Betis tampoco pudo puntuar en su visita al Borussia Dortmund, donde perdió por 2-1.

De esta forma, los representantes españoles de la Champions cerraron la jornada con dos victorias y tres derrotas. Un balance que deja cuatro puntos para el coeficiente nacional, ya que cada triunfo suma dos puntos y los empates, uno, aunque luego hay que dividirlos entre todos los equipos participantes. Por lo tanto, con ocho equipos europeos, España apenas ha sumado 0.5 puntos gracias a los triunfos en Champions.

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Real Sociedad, Celta y Getafe lucharán por la plaza europea

Sin embargo, España todavía tiene tres representantes pendientes de disputar sus respectivos encuentros europeos esta semana. La Real Sociedad y el Celta jugarán este jueves en la Europa League, mientras que el Getafe hará lo propio en la Conference League. El conjunto donostiarra recibirá al Olympique de Lyon, mientras que el Celta se medirá al Union Saint-Gilloise en Balaídos. Por su parte, el Getafe afrontará un exigente compromiso ante el Brighton en el Coliseum. Tres encuentros que pueden resultar importantes para las aspiraciones españolas de escalar posiciones en el ranking UEFA.

El sistema de puntuación es idéntico en las tres competiciones. Por tanto, el mejor escenario posible para los intereses españoles pasaría por conseguir un pleno de victorias este jueves. Si Real Sociedad, Celta y Getafe consiguen imponerse a sus respectivos rivales, España sumaría seis puntos brutos, que se traducirían en 0,750 puntos adicionales en el coeficiente UEFA. Una oportunidad para recortar distancias con las federaciones que actualmente ocupan las primeras posiciones y mantener vivas las opciones de conseguir una de las dos plazas extra que se repartirán para la Champions League 2027/28.