Basilio García Sevilla, 04 NOV 2026 - 23:36h.

"Me quedo con la impresión de que el equipo tuvo personalidad", explica el chileno

El uno por uno del Betis ante el Borussia Dortmund: notas de los jugadores

Compartir







Manuel Pellegrini vive una sensación agridulce tras haber recibido su primera derrota en la UEFA Champions League con el Real Betis Balompié. Ningún punto vuela hacia Sevilla, pero la sensación que ha dado el equipo en un lugar como el Westfalenstadion no deja de ser como la de los últimos meses: muy buena.

Tras el pitido final, el chileno analizó el partido en los micrófonos de Movistar, reconociendo que estaba contento con lo que habían mostrado sus pupilos, pero que le hubiera gustado haberse llevado algún punto de un lugar mítico como el campo del Borussia de Dortmund. “El equipo compitió bien desde el principio hasta el final, pero no pudimos sumar. Nos enfrentamos a un buen rival en un campo difícil. El equipo tuvo personalidad, fue a por el partido desde el comienzo, desgraciadamente tras el empate ellos se pusieron rápido por arriba en el marcador, pero también tuvimos ocasiones finales, un mano a mano de Ángel Ortiz, un remate de Aitor, tres llegadas claras que nos podrían haber dado un punto. Muy conforme con lo que hizo el equipo y amargado por el resultado”, expresaba.

PUEDE INTERESARTE Antony tampoco carbura en el escenario que ya conquistó con el Ajax

El equipo no solo mejoró con los cambios que hizo Pellegrini, sino que estuvo muy cerca de empatar de la mano, sobre todo, de Isco y Aitor Ruibal. “Los últimos 15 minutos fueron nuestros, con la posesión, los cambios entraron muy bien. Isco, como siempre, agarró el control del balón, todo el volumen ofensivo parte de las piernas de él, Aitor también entró muy bien. En términos generales el plantel está compitiendo independientemente de quien esté jugando”.

PUEDE INTERESARTE Próximo partido del Betis en Champions, calendario y rivales tras jugar con el Borussia Dortmund

Más de Pellegrini

La banda izquierda. “Abde es un problema permanente para la defensa de ellos, ellos también lo intentaban por ese lado. Son circunstancias que se dan en cada partido”.

Contento pese a la derrota. “Me quedo con la impresión de que el equipo tuvo personalidad, aunque sea Champions League, aunque sea en este estadio tan especial, con un equipo puntero de la liga alemana. El equipo tiene una idea, sale a buscar los partidos desde el comienzo, fue lo que hicimos, o es fácil sumar puntos de visita. Igual estamos con 9 de 12 en Champions. Si hay que perder, que sea como lo hizo el equipo hoy”.

La rotación. “Son tres competiciones, por eso intentamos tener el plantel comprometido. En ese aspecto los jugadores han respondido muy bien”.