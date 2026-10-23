Redacción ElDesmarque Madrid, 23 OCT 2026 - 12:09h.

El conjunto alemán estrena una función que convierte cada minuto del encuentro sin usar el teléfono en puntos para participar en sorteos de camisetas firmadas y vales

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El Borussia Dortmund quiere que sus aficionados estén más pendientes de lo que ocurre sobre el césped que de las pantallas de sus teléfonos. El club alemán estrenará este sábado 24 de octubre, ante el Eintracht Frankfurt, una nueva función en su aplicación oficial que recompensa a quienes mantengan el móvil bloqueado durante los partidos. La iniciativa, bautizada como 'FanModus' (Modo Aficionado), permitirá acumular puntos para participar en sorteos de camisetas firmadas y vales para la tienda oficial.

El Dortmund premiará a sus aficionados por dejar el móvil en el bolsillo

Los aficionados deberán activar el 'FanModus' en la aplicación del Borussia Dortmund y bloquear el teléfono mientras se disputa el encuentro. Cada minuto sin utilizarlo sumará puntos y aumentará las opciones de conseguir alguno de los premios que ofrece el club. La función estará disponible en todos los partidos de Bundesliga que el equipo dispute como local en el Signal Iduna Park.

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El contador permitirá acumular hasta 90 minutos por encuentro, correspondientes a las dos partes. Durante el descanso, los seguidores podrán consultar sus dispositivos y deberán volver a activar el modo antes del inicio de la segunda mitad. Entre los premios previstos se encuentran camisetas firmadas por jugadores del Dortmund y vales para comprar productos en la tienda oficial. La participación será voluntaria y los usuarios tendrán que permitir el acceso a la ubicación del teléfono para acreditar que se encuentran en el estadio.

El 63% de los aficionados utiliza el móvil en la grada

La iniciativa nace de una encuesta de Vodafone realizada en 2023 a 1.000 personas que acuden habitualmente a los estadios. Según los datos difundidos por el club, el 63% utiliza regularmente el teléfono durante los partidos. El Dortmund pretende reducir esa dependencia y recuperar la atención de los espectadores en el juego y en el ambiente de las gradas. Carsten Cramer, consejero delegado de la entidad alemana, defendió la propuesta como una forma de proteger la experiencia de acudir al fútbol en directo. "Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, sufriendo y celebrando juntas: este aquí y ahora es irreemplazable", afirmó.