El surrealista motivo por el que los jugadores del Dortmund se marcharon sin ducharse del estadio del Sabah

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 OCT 2026 - 12:52h.

El equipo alemán regresó al hotel para ducharse tras recibir instrucciones de no utilizar las instalaciones del estadio de Bakú

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La victoria del Borussia Dortmund ante el Sabah FK (1-2) en la tercera jornada de la Champions League dejó una imagen muy poco habitual después del encuentro. Nada más terminar el partido en Bakú, los jugadores del equipo alemán se subieron al autobús todavía sudados y sin ducharse. Esta decisión llamó la atención y provocó asombro en el conjunto local ya que detrás de esa salida apresurada, según la información publicada por BILD, había un motivo sanitario.

El Borussia Dortmund evita las duchas del estadio del Sabah por precaución

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač, confirmó que el equipo había recibido instrucciones de no utilizar las duchas del Estadio Olímpico de Bakú. "Ayer, después del entrenamiento, tampoco nos duchamos aquí. Nos dijeron que no debíamos hacerlo en el estadio, sino en el hotel. Por eso regresamos rápidamente", explicó después del encuentro. El director deportivo del club, Ole Book, ofreció otra explicación ante los medios. "Creo que las duchas del hotel eran algo más atractivas", comentó y añadió que la zona de duchas del estadio "no era tan elegante", sin entrar en más detalles.

Según BILD, la decisión no fue por una cuestión de comodidad. El conjunto alemán habría querido evitar riesgos relacionados con la posible presencia de legionela en el sistema de agua, una bacteria que puede transmitirse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, como las que se generan al ducharse. Por tanto, el equipo optó por regresar al hotel como medida preventiva.

Joy-Lance Mickels, jugador del Sabah FK, sorprendido ante esta decisión, reconoció a Sky que no entendía al club alemán. "No sé cuál es el problema. No quiero insinuar nada sobre el Dortmund. Nosotros nos duchamos allí la semana pasada, antes del partido contra el Slavia de Praga. Las duchas están muy bien y el agua tampoco está fría", dijo.