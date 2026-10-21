Kvaratskhelia se rompe el cruzado y pasa de soñar por el Balón de Oro a perderse toda la temporada

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 OCT 2026 - 12:01h.

El futbolista georgiano se lesionó en una disputa con Xavi Espart durante el PSG - Barça de anoche

El "illo, Fabián" del PSG desata las reacciones en redes y la afición del Betis se suma a la campaña: "Balón de Oro"

Compartir







El Paris Saint Germain venció al Barcelona (4-2), pero el triunfo del conjunto francés en el Parque de los Príncipes quedó empañado por la lesión de Khvicha Kvaratskhelia. El jugador georgiano se perderá lo que resta de temporada ya que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. La lesión llega después de la mejor campaña de su carrera, en la que fue decisivo para conquistar la Champions League y se ganó un puesto entre los favoritos para el Balón de Oro.

Kvicha Kvaratskhelia, baja para lo que resta de temporada

El de Tiflis se hizo daño en la rodilla derecha durante una acción con Xavi Espart en la jugada del primer gol del Barcelona. La pierna se le quedó enganchada y la rodilla realizó un giro extraño. El futbolista quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor y tuvo que abandonar el campo ayudado por los servicios médicos, sin poder apoyar la pierna. El PSG ha confirmado esta mañana la rotura del ligamento cruzado anterior y ha anunciado que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Las infinitas provocaciones de Lucas Hernández a Lamine Yamal durante el PSG-Barça

De candidato al Balón de Oro a perderse toda la temporada

La paradoja está en el momento en el que llega esta lesión. Kvaratskhelia venía de completar una campaña sobresaliente con el PSG, hasta el punto de ser elegido por la UEFA como mejor jugador de la Champions League 2025-26. En aquella edición anotó diez goles y repartió seis asistencias en 16 partidos, unos números que le han consolidado como uno de los candidatos para el Balón de Oro.

El georgiano está entre los 30 nominados al galardón y, aunque los favoritos sean Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, tiene opciones reales de conseguir muchos votos. Esta lesión le hace afrontar la gala con un sabor agridulce ya que, desde hoy, sabe que va a estar varios meses fuera de los terrenos de juego.