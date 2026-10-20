Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 22:56h.

Manu Carreño atiza al CTA tras las palabras de Fran Soto: "Un poquito de humildad y autocrítica"

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

Compartir







PSG y Barcelona disputaron un auténtico partidazo en el Parque de los Príncipes que se saldó con victoria del cuadro parisino por 4-2. Pese a los golazos de Xavi Espart y Lamine Yamal, el cuadro local impuso su portento ofensivo en un duelo del que salió mal parado Dani Olmo.

En ElDesmarque ponemos notas a la actuación de los jugadores del Barcelona ante el PSG:

Joan García (5): Ferran tuvo la más clara del primer tiempo y lo evitó Joan con un paradón impresionante. Poco pudo hacer en el gol de Doué. Llegó tarde al cabezazo medido de Lucas Hernández para el 2-1 y sostuvo a su equipo en algunos momentos delicados. Tocó el disparo ajustado de Vitinha pero tampoco pudo evitar el tercero.

Cancelo (4): Menos protagonista en ataque que en otras ocasiones. Bien en defensa. Más animado en el segundo tiempo. Quedó retratado en el cuarto gol del PSG y su marca a Fabián.

Cubarsí (6): Conducciones largas para sacar el balón y mucho control atrás. Cerró bien en el gol de Doué pero el francés encontró el único hueco. Un partido muy completo en líneas generales.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Barcelona juega hoy ante el PSG con una camiseta del año pasado

Gerard Martin (5): Al nivel de Cubarsí en la medular. Tuvo mucho trabajo defendiendo los ataques del PSG, pero en general destacó por su regularidad.

Espart (8): Aguantó muy bien las acometidas de Kvaratskhelia. Se le vio muy suelto durante el encuentro. Su acumulación de metros en ataque tuvo premio con el gol del empate. La reventó con el alma dentro del área.

Bernal (6): Actuó a buen nivel incrustado con Pedri en la medular. No sufrió y temporizó bien el juego con el balón en los pies.

Pedri (5): De un par de despistes con el balón en sus pies llegaron las dos primera grandes ocasiones del partido con un tiro al palo entre ellas. Muy protagonista en acciones ofensivas.

PUEDE INTERESARTE Cómo afecta la nueva norma con las tarjetas en la Champions a los equipos españoles: jugadores amonestados y sanciones

Olmo (S.C.): Muy valiente desde la frontal con golpeos potentes que intimidaron al PSG en tareas defensivas. Se marchó lesionado alrededor del minuto 25.

Lamine Yamal (7): Se fue animando con el transcurrir del encuentro mediante conducciones largas y disparos lejanos. Perdió un balón decisivo en el gol de Doué. Se quitó la espina del partido con un golazo de bandera para empatar en la recta final.

Raphinha (6): De darle continuidad a las jugadas con el balón en sus pies provocó que el Barça diera un paso al frente en el partido. Con el paso de los minutos se echó al equipo a la espalda en ataque.

Gordon (6): Continuas ayudas defensivas para echar una mano al sacar el balón desde atrás. Le faltó fuerza en la lucha con Lucas Hernández que precedió al 2-1 del PSG. Un continuo puñal en ataque.

Cambios

Adeyemi (6): Le dio frescura y velocidad a su banda. En sus primeros compases sobre el campo el Barça volcó el juego de ataque a su costado.

Gavi (4): Aunque le dio frescura a la medular, llegó tarde a varios balones importantes. Su entrada al verde no fue determinante para sumar.

Rodri (S.C.).

Balde (5): Entró para darle descanso a Espart y profundidad al Barcelona por esa banda.