Alineaciones confirmadas de PSG y Barcelona hoy, jornada 3 de la Champions

Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 19:46h.

Hansi Flick confirma a Raphinha y valora las alternativas ante las lesiones: "Tenemos que aceptarlo"

Así salen Luis Enrique y Hansi Flick

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PSG y Barcelona se enfrentan este martes en uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions. El vigente campeón de Europa se enfrenta al todopoderoso Barça, quien solo acumula victorias en este inicio de competición. La goleada frente al Galatasaray hace una semana reafirma las buenas sensaciones en el Viejo Continente.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Luis Enrique como Hansi Flick dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

Once inicial del PSG

Luis Enrique sale de inicio con Safonov, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Dembélé, Doué, Vitinha, L. Hernández, Pacho y Joao Neves.

En el banquillo se quedan Chevalier, Mouak, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Ferran Torres, Akliouche, Digne, Godts, Mayulu, Dro Fernández, Zaire-Emery y Ndjantou.

Once inicial del Barcelona

Hansi Flick saldrá de inicio con Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martin, Espart, Bernal, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

En el banquillo se quedan Szczesny, Livakovic, Balde, Fariñas, Gavi, Fermín López, Gabriel Jesus, Adeyemi, Rodri, De Jong, Abdelkarim y Álex Campos.