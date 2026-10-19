Juan Pérez 19 OCT 2026 - 18:36h.

El canario considera a su actual compañero como el el mejor jugador del mundo en la actualidad

La fórmula de Luis Enrique en el PSG para parar a Lamine Yamal: "Es fácil, muy fácil"

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El peso de Pedri en el vestuario del FC Barcelona hace aún más relevante sus declaraciones en la previa de un partido trascendental como el choque en Champions League ante el PSG de Luis Enrique. El actual bicampeón de la mayor competición continental es el mayor reto en la temporada del equipo de Hansi Flick, y más allá de las lesiones, es un evento previo al Clásico donde el centrocampista canario deja varias respuestas sobre la intensidad del encuentro.

Pedri es uno de esos jugadores tranquilos y pausados que no cambia su discurso durante una rueda de prensa, ni siquiera ante un choque tan relevante como el del Barça contra el Paris Saint-Germain. Por ello apenas pestañea cuando habla de la comparación entre Lamine Yamal y Leo Messi o cuando le preguntan si Vitinha será un reto en el control del mediocampo en uno de los mejores encuentros que se puede ver hoy día en el fútbol actual. Y todo a pesar de que el stopper de Lamine no será de la partida.

Uno de los titulares más llamativos lo ha dejado al hablar de Lamine Yamal por la comparación reciente del español con el argentino: “Yo siempre lo he visto con ganas de salirse, de jugar, de disfrutar, es un jugador que se le nota que disfruta jugando cuando le llegan balones y puede hacer el 1v1, regatear o marcar goles. Es un jugador que marca mucho la diferencia, no se tiene que fijar en nadie porque si se fija en Leo es complicado medirse con el mejor de la historia. Tiene que hacer su carrera, estar tranquilo y las cosas tienen que llegar. A día de hoy Lamine, para mí, es el mejor jugador del mundo, y hay ayudarlo para que esté tranquilo y que disfrute”, afirma.

Sobre el partido Pedri espera "una batalla bonita, los dos medios del campo sin balón sufren más que cuando tienen la pelota, y quien tenga la pelota mañana va a decantar el partido para su lado. Esperemos tenerla nosotros, creo que venimos en una buena dinámica para ello y venimos confiados. Lo tomamos como un partido muy difícil contra un rival complicado, pero es un partido que queremos ganar. No lo entendemos como una final, para eso queda mucho. Queremos seguir con la buena dinámica. Es un rival que es muy bueno para ver dónde estamos y el nivel que tenemos en Europa”, aclara.

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La responsabilidad de jugar en el FC Barcelona es muy alta, y así lo esgrime el centrocampista: “En el Barça cada día tienes que demostrar que tienes el nivel para ganar cada partido, es la exigencia que hay. Si pierdes un partido se habla de crisis, así que siempre hay que estar en el mejor nivel aunque sea el PSG, el actual campeón", define.

En su rol, el elegido como uno de los capitanes de la temporada se siente como "un jugador importante. Intento ayudar a los jóvenes que suben y aportar mi granito de arena, llevo varios años en el club y sé cómo son las cosas desde dentro, así que intento ayudar a los que vienen para que se adapten lo antes posible. Y dentro del campo siempre estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros para que lo hagan lo mejor posible”.

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De Vitinha a Dembélé

Sobre los rivales ha elevado al altar a dos nombres propios: Vitinha y Dembélé. “Vitinha es muy diferencial, para mí es uno de los mejores por no decir el mejor en cuanto a crear el juego, tener la pelota. Con balón le aporta mucho al PSG y cuando no está se nota mucho, me gusta enfrentarme a jugadores así porque lo bonito es enfrentarte a los mejores e intentar ganar”, confirma.

En el caso del actual Balón de Oro y excompañero del Barça, Pedri lo tiene claro: “Ousmane siempre me ha impresionado mucho, las cosas que hacía estaban fuera de cualquier jugador normal. Siempre le decía que tenía muchas cualidades y que era diferencial. Cuando llegó aquí explotó, en el Barça lo demostró, pero fue más irregular", una afirmación que el mismo jugador francés ha repetido en más de una ocasión. Un guiño antes de enfrentarse a ellos en un partido marcado en este inicio de competición.