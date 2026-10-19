Fran Fuentes 19 OCT 2026 - 14:36h.

El técnico asturiano se sincera antes de medirse a su exequipo, elogiando a Lamine Yamal

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Luis Enrique ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido entre Paris Saint-Germain y FC Barcelona. El entrenador asturiano ha respondido a varias preguntas de interés, sobre cómo frenar a Lamine Yamal y si el conjunto que dirige Hansi Flick se parece al Barça que él entrenó y con el que logró ganar un triplete. A continuación, sus palabras:

¿Es una final anticipada?: "No, no, porque esta competición es la que nos permite jugar este tipo de partidos. El calendario es diferente, pero, pensando en el futuro de la competición, está claro que somos equipos que pueden ganarla. Aunque hay más equipos que también pueden hacerlo».

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¿Está orgulloso del juego del PSG?: "Por supuesto que estoy orgulloso, pero no por los resultados. Estoy orgulloso de lo que he visto, de cómo disfrutan los jugadores jugando fuera o en casa, independientemente del escenario. Eso es lo que más me gusta: la identidad y la personalidad del equipo, ver este tipo de comportamiento".

¿Cómo se prepara un partido de este nivel?: "Preparamos este tipo de partidos de la misma manera, aunque son diferentes. La Champions League es el máximo nivel al que puedes jugar y cada encuentro tiene sus particularidades. Me encanta ver al Barça, también como aficionado, no solo como entrenador rival. Me gusta ver sus partidos y su manera de jugar. Es muy bonito contemplar esa ambición, esa identidad de los jugadores. Creo que nos parecemos mucho en lo que buscamos. Será un partido igualado y complicado porque tienen jugadores de mucha calidad individual y también son muy fuertes como equipo. Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Nos centramos en lo que podemos hacer. No espero nada distinto de lo habitual de mis jugadores: debemos superar colectivamente todos los problemas que aparezcan. Hay futbolistas capaces de hacer cosas increíbles individualmente, pero eso no es lo que esperamos. Queremos controlar el partido y mostrar nuestro nivel habitual en este tipo de encuentros".

¿Puede afectar la situación social en Francia?: "No soy la persona indicada para hablar de este asunto. Estoy aquí para hablar de fútbol. Está claro que no tenemos este tipo de violencia, pero así es la sociedad en la que vivimos. Debemos mantenernos concentrados en el partido".

¿Cómo defender a Lamine Yamal sin Nuno Mendes?: "Es fácil. Muy fácil. La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón. Si tienes el balón todo el tiempo, Lamine no lo tiene. Todo está tranquilo. Ese es nuestro ideal. No será así, porque sabemos lo difícil que es jugar contra el Barça y contra Lamine. Debemos centrarnos en lo que podemos hacer. Para superar a un equipo con tantos jugadores de calidad hay que estar muy atentos y afrontarlo colectivamente. Ningún jugador puede defender por sí solo a futbolistas como Lamine, Raphinha, Pedri, Cubarsí o Joan García. Hay muchos jugadores de calidad».

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¿Qué le impresiona del Barça?: "No hay ningún equipo perfecto. Afrontamos el partido contra el Barcelona con confianza. Sabemos que está mejorando sus resultados y eso es una motivación. Es un enfrentamiento muy atractivo para nosotros".

¿Qué opina de la situación social y qué solución propone?: "Soy entrenador de fútbol y tengo una opinión muy clara y sencilla, así como la solución perfecta para todos los problemas. Pero no soy la persona indicada para hablar de ello".

¿Son el PSG y el Barça los mejores equipos de Europa junto al Bayern?: "También hay que añadirle al Arsenal, al Manchester Cityhay más equipos que juegan bien al fútbol. El Real Madrid... En realidad, la competición empieza en abril, no en marzo. Los equipos que estén ahí en abril se jugarán el título entre ellos. Este es un enfrentamiento muy atractivo y competitivo, pero, de cara a la clasificación, al final solo hay tres puntos en juego».

¿Tiene miedo por la seguridad del partido?: "No, creo que no. No tengo ningún miedo. Espero que el partido pueda disputarse en las condiciones habituales, por supuesto""

¿Cambia mucho el Barça si juega Raphinha o Gabriel Jesús?: "Me da igual qué jugadores ponga el Barça sobre el terreno de juego. Conocemos su nivel. Cada futbolista aporta matices diferentes. Cuando veamos la alineación podremos entrar en más detalles, pero lo repito: debemos resolver todas las situaciones defensivas como equipo. No podremos evitar que Lamine quiera regatear, que Pedri dé pases increíbles o que Raphinha busque la profundidad y finalice las jugadas como sabe hacerlo. Necesitamos defender como equipo, atacar como equipo y resolver esas situaciones colectivamente".

¿El Barça de Hansi Flick se parece al suyo?: "Está claro que Hansi Flick está mejorando los resultados de los entrenadores anteriores. Es un gran entrenador, como demostró en Múnich. Creo que su carácter, su manera de transmitir el fútbol y hasta sus ruedas de prensa encajan perfectamente con el ADN Barça. Entiende muchas cosas, pero lo más importante es que es atrevido. Hay que ser atrevido, ofensivo e intentar ganar todos los partidos. Flick lo hace de maravilla y los resultados están ahí".

¿Quién dominará la posesión?: "Como siempre, nunca ha habido un partido en el que haya cedido voluntariamente el balón. Siempre quiero que mi equipo lo tenga. Mañana será una de las claves: si quieres ganar a este equipo, tienes que tener el balón. La temporada pasada nos enfrentamos a un rival que jugó como nosotros, o incluso mejor. Cuando no tienes el balón, debes adaptarte y presionar para recuperarlo lo antes posible. Es fácil decirlo y difícil hacerlo contra un equipo como este. Pero nuestra motivación es tener el balón en campo contrario y ser mejores en la presión, porque este tipo de partidos son completamente diferentes. Es un gran desafío para nuestro equipo y para nuestros aficionados. Mañana veremos qué sucede".

¿Es imposible defender el talento de Lamine Yamal?: "Lamine lo que está haciendo muy bien es que quiere ser Lamine Yamal y lo está haciendo muy bien. Está mejorando en todos los aspectos del juego. Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro futbolista es una comparación en la que nadie va a salir ganando. Quizá en el futuro podamos hablar de ello, pero ahora creo que Lamine es muy inteligente. Quiere ofrecer su mejor versión, pero es mejor no compararlo con Messi".