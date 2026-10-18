Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 18:02h.

Eric García y Koundé caen lesionados con más problemas para el español

Hansi Flick opina sobre el cambio de Lamine Yamal y pide tiempo con la lesión de Eric García: "Estaba claro"

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El FC Barcelona está en un momento de dulce y suma 11 victorias en los 11 partidos disputados hasta la fecha entre LALIGA EA Sports y la Champions League pero, tras la goleada por 2-5 ante el Real Betis, ha sufrido dos contratiempos en forma de lesión. Jules Koundé y Eric García acabaron con distintos problemas físicos el partido en La Cartuja confirmándose los problemas físicos que hacen ser baja al francés y duda para el Clásico mientras que el catalán estará más tiempo fuera.

La enfermería azulgrana, en la que ya estaba presente Andreas Christensen además de Roony Bardghji en el ataque, suma dos nuevos integrantes de una defensa culé que ya de por sí no tiene exceso de efectivos. En el Parque de los Príncipes, el técnico alemán no podrá contar con ninguno de los futbolistas mientras que esperará hasta el último momento por el galo para recibir al Real Madrid el próximo domingo.

La buena noticia llega con la situación de Gerard Martín, que salió del Betis-Barcelona en el descanso por precaución ante unas molestias de tobillo y finalmente no sufre lesión alguna según ha comunicado el club. Los que sí han caído son Eric García, que dejó al Barça durante los minutos de descuento con uno menos sobre el campo al tener ya el partido decidido y Jules Koundé, de quien Hansi Flick confirmó que terminó con problemas durante la segunda mitad y aguantó por la falta de futbolistas.

Comunicado del Barcelona con el parte médico de Koundé y Eric García

El jugador del primer equipo 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo de recuperación será de entre 3 y 4 semanas.

El jugador del primer equipo 𝗝𝘂𝗹𝗲𝘀 𝗞𝗼𝘂𝗻𝗱𝗲 sufre un esguince en el tobillo izquierdo y será baja para el partido contra el PSG. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad para el Clásico del domingo contra el Real Madrid.