Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 16:22h.

El Barcelona destaca en comparación con Real Madrid y Atlético

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La victoria del Barcelona por 2-5 sobre el Real Betis en La Cartuja estuvo cargada de polémica ya que el equipo local reclamó hasta tres jugadas, con el golazo anulado de Gio Lo Celso, la expulsión de Facundo Bernal con amarilla para Lamine Yamal y el posible juego peligroso de Fermín López en uno de los tantos culés. Por ello, Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, se ha preguntado por qué los azulgranas juegan siempre "con el viento a favor", señalando un dato arbitral en comparación con Real Madrid y Atlético. Eso sí, el presentador también ha destacado el gran nivel de los de Flick para lograr pleno esta temporada con el mejor arranque de la historia de LALIGA EA Sports.