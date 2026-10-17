Álvaro Borrego 17 OCT 2026 - 21:20h.

El entrenador chileno consideró que las decisiones arbitrales condicionaron el partido

La polémica expulsión de Facundo Bernal por golpear a Lamine Yamal en el Betis - Barcelona

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la derrota del Real Betis contra el FC Barcelona. Un resultado demasiado doloroso para los intereses del conjunto verdiblanco, que se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales. Sin tapujos, calificó la de De Burgos Bengoetxea como una "actuación lamentable". En ElDesmarque repasamos las declaraciones más destacadas de su comparecencia.

Las polémicas del partido: "Siempre digo que el trabajo del árbitro es muy difícil y lo último que quiero es darle la responsabilidad del resultado. Para nada es así, pero hay dos jugadas dudosas y una la castiga y otra la premia. Perdemos nosotros, pero jugadas así que son de goles en partido de este calibre... Tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho bien y mal. No quiero excusarme en estas injusticias. Hay que sacar energía para salir adelante y mirar de frente a lo que viene".

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Más sobre la polémica arbitral: "Me pareció una actuación lamentable, sin criterio futbolístico. Tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente el partido. Dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, Lamine hace un gran gol, tuvimos el 2-1 con Bellerín para ponernos en ventaja, luego el gol que nos anulan es mano del Cucho, pero porque el jugador del FC Barcelona le empuja desde atrás. Le pega en la mano pero si no le empuja el otro jugador no le da en la mano. En el otro gol lo pueden revisar ustedes. Le da a la altura de la cabeza y no hubo llamada al VAR. Y lo que decidió el partido fue la expulsión. Lamine Yamal lo provoca y Facundo respondió. Cualquier árbitro con criterio futbolístico llama a los dos jugadores, le muestra amarilla a cada uno, pero no puede perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión. Ahí se terminó el partido".

La expulsión de Facundo Bernal: "En el vestuario hay plena confianza para decirnos las cosas buenas y malas. Todos cometemos errores. Hay que salir a arreglarlo en el próximo partido, con cabeza fría y demostrando la ambición, la energía y las ganas que tiene este equipo para que todo esto que hemos hecho hasta ahora no se quede reflejado en esa acción. Hay que seguir todos juntos. Estamos haciendo una campaña muy grande y tenemos que seguir ahí arriba".

Un partido loco: "Creo que en la primera parte y al inicio de la segunda, dentro de lo difícil que es defender a un equipo del nivel del Barcelona, las oportunidades han estado repartidas. Ha habido cierto control del balón y no estaba creando lo suficiente un equipo de esa calidad. Luego hay un par de decisiones injustas para ambos lados: una mano que viene de un empujón y un juego peligroso. Y no se castigan de la misma forma. La expulsión es una jugada que no nos podemos permitir. He hablado con Facundo y sabe su responsabilidad que tiene y ha pedido perdón al equipo. A partir de ahí, enfrentarte a un equipo de esa calidad con uno menos es una tarea difícil, pero le hemos plantado cara hasta los minutos finales. Con once hemos demostrado que podemos competir contra los equipos de arriba. Como siempre decimos, contra todo y contra todos".