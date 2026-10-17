Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 21:19h.

Destacó el gran juego desplegado por su equipo

La respuesta de Hansi Flick al ser cuestionado por su interés por Abde

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Hansi Flick compareció ante los medios para analizar la goleada del Barcelona frente al Real Betis en La Cartuja. El técnico alemán se mostró muy orgulloso del gran partido protagonizado por sus jugadores y analizó la actuación de algunos nombres propios como el de Lamine Yamal. También deslizó cuál es el estado actual de Eric García tras marcharse lesionado y pide paciencia hasta que se le realicen las pruebas médicas.

La rueda de prensa de Hansi Flick

La victoria: "Fue un partido muy intenso. Fue un partido impresionante para los aficionados, para toda la gente que le gusta el fútbol. Lamine hoy su primer gol es increíble. En este momento es el mejor jugador. Estoy muy feliz con su actuación. Está centrado al máximo, eso es muy bueno. Así son los grandes jugadores".

El estado de la plantilla: "En estos momentos lo más importante es recuperarnos. Después tenemos que repartir minutos. Veremos. Once jugadores y claro que no sabemos qué pasará con Eric, con Gerard. Tenemos que ver. Tenemos dos días más y veremos qué pasa el martes, pero para mí lo más importante era el partido de hoy. Para ganar LALIGA es importante ganar estos partidos, estoy muy orgulloso de mis jugadores".

Lamine Yamal: "Teníamos que cambiarlo, estaba claro. No he visto la jugada por lo que no puedo opinar".

Números: "Estamos centrados en los títulos, son necesarios. Estamos contentos por los récords pero hay que pensar en los títulos. La forma en la que jugamos juntos es fantástica, con o sin balón, es impresionante".

Eric: "Tenemos que esperar. Él piensa que es solo un golpe pero tenemos que esperar a mañana. En la última acción fuera de banda parece que se sintió bien, pero tenemos que esperar".

El juego de su equipo: "Hemos tenido el control del juego. Esta es la forma en la que queremos jugar, con esta actitud. 90 minutos corriendo, mis jugadores han hecho un trabajo fantástico