La respuesta de Hansi Flick al ser cuestionado por su interés por Abde

Pepe Jiménez Sevilla, 16 OCT 2026 - 16:58h.

El Barça fue uno de los relacionados con el marroquí el pasado verano

El agente de Ez Abde cierra la puerta y apuesta por el Betis: "Se queda en España"

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Uno de los nombres que más repercusión tuvo el pasado verano en el mundo Betis fue Ez Abde. El atacante marroquí, que se perdió el Mundial por una desafortunada lesión, fue relacionado con multitud de clubes, entre ellos el FC Barcelona, su próximo rival en LALIGA EA Sports. Sobre esto, entre otros muchos temas, fue cuestionado Hansi Flick, un entrenador que no pudo ocultar sus gustos.

Sin querer entrar en demasiados detalles sobre la existencia, o no, de un interés en su fichaje, Hansi Flick no dudó en reconocer que "es un jugador fantástico".

"Nosotros tenemos un gran equipo", comenzaba diciendo antes de reconocer que "lo que veo de él es algo que me impresiona. Es un jugador fantástico, me gusta cómo juega el fútbol, me gusta la confianza que tiene en sí mismo en los uno contra uno, en ese último tercio del campo. Y también el gol que marcó ante el Porto fue increíble, es un jugador fantástico".

Tras este pequeño recital de halagos, Flick interrumpió su redacción para recordar que a él "no me gusta hablar muchos de los jugadores de otros clubes", cerrando insistiendo en que "lo que puedo decir de él es que su nivel es muy bueno, muy alto".

Abde continúa cotizando en el mercado

Estas palabras de Hansi Flick sobre Abde no son, ni mucho menos, casualidad. El marroquí ha arrancado el año a un gran nivel a pesar de llegar más tarde por su lesión y las miradas de toda Europa están centradas en él de cara al próximo mercado veraniego.

Si Abde continúa a este nivel, es indudable que contará con muchísimas ofertas el próximo año -no sabemos si una de ellas será del Barça- y habrá que esperar tanto al propio chico, como a sus agentes y al Betis, para saber si el extremo sigue un año más como verdiblanco o cambia de colores.