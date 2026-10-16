Fran Fuentes 16 OCT 2026 - 14:20h.

El técnico 'pasa' del partido ante el PSG y se centra en ganar al Real Betis

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Hansi Flick ha comparecido en la previa del partido del FC Barcelona frente al Real Betis. Ambos equipos vienen de ganar sendos encuentros en la UEFA Champions League, y el técnico alemán ha advertido de la dificultad de este duelo, del que no pueden despistarse aunque tengan entre semana que enfrentarse al Paris Saint-Germain. Del mismo modo, explica cómo están Raphinha y Frenkie de Jong y habla sobre los minutos de juego de Lamine Yamal y su necesario descanso. A continuación, sus palabras.

Cómo está Raphinha: "Si le preguntas a él te dirá que está listo, pero para mí es paso a paso, ayer entrenó con el equipo y lo hizo bien, pero tenemos muchos partidos en los próximos días y semanas y tendremos que adaptarnos. Lo mejor es que está disponible y también Frenkie"

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La recuperación de Frenkie De Jong: "Todo el mundo sabe que Frenkie es un jugador top. Estoy muy feliz de que haya vuelto y esté disponible; nos da una opción nueva. Hay que ver cómo evoluciona. Parece que todo está bien, incluso en los entrenamientos. Creo que está listo para jugar algunos minutos

Los minutos de Lamine Yamal: "Lamine es un jugador especial y sé que tenemos que equilibrar sus minutos, pero para él lo más importante es disfrutar jugando al fútbol, y de momento es así y no quiero interrumpir esa situación".

Condiciona para mañana el partido del PSG: "Lo más importante es ganar mañana al Betis. Tienen mucha confianza porque han ganado todos los partidos en casa y en la Champions llevan muy buenos resultados. Están en buena posición en LALIGA y en la Champions, jugamos ante un equipo fantástico, especialmente en ataque, en el uno contra uno. Tendremos que defender muy bien mañana. Es lo que hay que hacer y es uno de los mejores equipos y es increíble cómo han mejorado en el último año. Pellegrini ha hecho un trabajo fantástico"

Esta semana es la más importante: "Solo nos centramos en el próximo partido. De momento no me preocupo de lo que pase después del partido de mañana. Nos centramos en lo que podemos hacer y en dar el mejor nivel en cada partido. Es cierto que estos tres partidos serán partidos difíciles, pero tampoco fue difícil ante el Galatasaray, y defendimos de manera fantástica. Lo que hicieron Pedri y Rodri y también Fermín fue fantástico y queremos mostrarlo en cada partido

Dani Olmo o Gabriel Jesus de 9: "Tenemos que encontrar soluciones y es lo que hicimos. Para mí, Dani es un jugador increíble y como persona también. Es la combinación de sus habilidades como futbolista y su carácter. Aprecio mucho lo que veo en él, y lo ha demostrado en el campo. En el último medio año ha mejorado mucho y sabemos que es un jugador fantástico y que nos da mucho. Sabemos que puede jugar de '9', no es fáci y lo ha demostrado en varias ocasiones, tanto con nosotros como en la selección".

Los pocos minutos de Balde: "Por el momento no es fácil para él, pero está entrenando, que es lo primero que tiene que hacer, y entrena muy bien. En esa posición tenemos a Espart y Joao, dos jugadores top que están jugando a un gran nivel. Es lo que puedo decir. Seguro que para Balde no es perfecto pero hace su trabajo de manera profesional y es lo que quiero y lo que es necesario cuando estás en esa situación y debes demostrar que estás listo si te necesitan, y él lo hace"

Abde, la mayor amenaza del Betis: "Es un jugador fantástico. Tenemos un gran equipo, pero lo que veo de él me impresiona. Es fantástico, me gusta la manera en la que juega, su confianza en el uno contra uno, el gol que marcó contra el Porto es increíble. Lo que puedo decir es que es un jugador fantástico. No quiero hablar mucho de jugadores de otros equipos, pero su nivel es muy bueno".

Cómo está Gavi: "No estuvo convocado para la selección y estaba un poco triste por ello, lo vimos en los entrenamientos en este parón, pero estuvo muy bien entrenando, es un gran profesional y cada día quiere ser mejor. Gavi, en términos de intensidad y atención, está a un gran nivel y Gavi lo da todo por el equipo y por el club y necesitamos jugadores con ese carácter. Es un jugador top cuando está a su mejor nivel y está cerca de ese 100% y para nosotros es una gran opción, también para mañana".

La posibilidad de Fermín como delantero: "Sí, también Fermín puede jugar de '9', pero para nosotros es de dónde viene, de dónde entra al área. Eso lo podemos ver en el segundo gol contra el Galatasaray, es la manera en la que jugamos, nuestro estilo, atacar desde fuera del área, y es muy importante. Esos dos jugadores, en esa posición y a ese nivel, son increíbles. Dani es un jugador muy importante, cuando defendemos, está muy conectado, y lo mismo con Fermín, que además tiene la confianza de meter goles. Poder elegir entre estos dos jugadores es fantástico".

¿Comparte Hansi Flick las quejas de José Mourinho por el calendario?: "Estamos en esta situación cada temporada, sé que en otros países es diferente, pero para nosotros es lo que hay. Hubo muchas situaciones en las dos pasadas temporadas en las que pensamos: ‘¿qué es esto?’. Recuerdo cuando tuvimos que volver en autobús desde Valencia porque se canceló el vuelo y tuvimos que jugar dos días después. Lo que le digo al equipo es que no hay excusas. Esta es la situación y lo que podemos hacer es mirar cómo jugamos. Estoy 100 % convencido de mi equipo; la calidad que tenemos ahora mismo es increíble, la calidad que están mostrando todos es la que quiero ver y es la manera en que queremos jugar al fútbol. Tenemos potencial para mejorar hasta el 100 % y podemos hacerlo; es el camino que quiero. No podemos cambiar la situación, tenemos que aceptarla".