Ángel Cotán 16 OCT 2026 - 00:25h.

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Josep Pedrerol no lo entiende. Tras la victoria del Real Madrid en Roma, el afamado presentador de El Chiringuito esperaba otra reacción entre los aficionados. La heroica remontada en el Olímpico no eclipsa para un amplio sector de la afición los problemas del equipo de José Mourinho con balón. Razón que lleva al periodista a reflexionar sobre el ambiente negativo que rodea al conjunto blanco. Además, Josep Pedrerol también aprovecha este discurso para avisar a los seguidores del FC Barcelona.

La reflexión de Josep Pedrerol sobre el Real Madrid y el FC Barcelona

El afamado presentador inauguró el programa de este jueves con un aviso a los aficionados del FC Barcelona tras la victoria del Real Madrid en Roma: "Los culés están crecidos. Se ríen del Madrid, de Vinicius, de Mourinho, de la remontada de ayer... Os digo una cosa, lo de anoche, fue más que una remontada, fue... medio título".

No obstante, Josep Pedrerol finalizó su reflexión con un palo a la afición blanca: "Os digo una cosa, estoy sorprendido porque ayer yo, cuando acabó el partido del Real Madrid, entendía que en el madridismo había alegría, incluso euforia por esa remontada. Y luego leo comentarios, escucho opiniones de muchos de vosotros y la sensación es de 'qué mal juega el Madrid, así no vamos a ninguna parte'. Y creo que hay una sensación ya acumulada por dos años sin títulos que hace que estéis decepcionados, sin esperanza ni ilusión. Y no lo entiendo. Yo desde que era chaval siendo culé vi siempre al madridismo como el equipo capaz de todo. Ya de más mayor viví el Madrid de las grandes remontadas, el que creía en todo, el que creía que todo era posible. Y ahora... veo a una afición hundida. Lo de ayer no es cualquier cosa, remontar un 3-1 a la Roma no es cualquier cosa. En fin, yo no seré el que anime al madridismo, pero os digo de verdad: estoy sorprendido. El Madrid que yo conocía era el Madrid de la esperanza, el Madrid que cree que siempre es posible. Si seguís de esta manera, madridistas, el Barça lo tiene muy bien".

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