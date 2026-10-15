El uno por uno de la Real Sociedad ante el Union Saint-Gilloise: dos excepciones y duros suspensos

Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 20:39h.

En un encuentro de mínimos, Unai Marrero y Beñat Turrientes se salvan

Pellegrino Matarazzo pone deberes a Beñat Turrientes y responde a las críticas: "No es saludable"

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Un punto. La Real Sociedad empató con la Union Saint-Gilloise en un partido de mínimos. Beñat Turrientes, el cambio de Pellegrino Matarazzo al descanso, logró romper la igualada cuando solo llevaba un minuto sobre el terreno de juego. En el otro área, Unai Marrero demostró personalidad y valentía, pero nada pudo hacer en el postrero tanto del empate.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el Union Saint-Gilloise y ponemos nota a su partido.

Unai Marrero (7): Lo poco que intervino en la primera mitad lo hizo bien. En la segunda protagonizó una salida repleta de valentía y efectiva. No pudo hacer nada en el gol local.

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Igor Zubeldia (4,5): Se libró de la amonestación en la primera jugada del partido al llegar muy tarde al corte. En su intento de despeje, asistió a la perfección a Keita para igualar el choque.

Jon Martín (5,5): Evitó el gol local con un desvío clave a balón parado. Algún error de concentración.

M. Sarr (5,5): Partido correcto del central.

Sergio Gómez (5): Protagonizó algún que otro despiste en defensa sin grandes consecuencias.

Jon Gorrotxategi (5): Su mejor acción llegó a la hora de partido cuando logró evitar con el cuerpo un remate franco de un atacante local. Le permite aprobar.

Yangel Herrera (5): Sustituido al descanso. Cumplió.

Job Ochieng (5,5): Muy impreciso con el balón en los pies en la primera mitad. Creció tras el descanso y se soltó con el remate. Buen trabajo en lo defensivo.

Gonçalo Guedes (5,5): Sin el protagonismo que acostumbra, aunque dejó destellos. Compitió y aportó sin balón.

Luka Sucic (4,5): No acertó en una ocasión clarísima para poner tierra de por medio. De menos a más, aunque solo le da para aprobar. Está jugando mucho y necesita descanso.

Mikel Oyarzabal (4): La única vez que le pusieron de gol en la primera mitad fue en fuera de juego. No estuvo fino el campeón del mundo esta tarde e incluso se le vio apagado por momentos sobre el terreno de juego.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Beñat Turrientes (7): Llegar y besar el santo. Una buena presión al minuto de salir al terreno de juego le bastó para aprovechar una indecisión local y anotar el 0-1. Aportó sentido al juego txuri urdin.

Take Kubo (5): Se asomó varias veces a área contraria aunque sin mucho éxito.

Pablo Marín (4): No salió bien al encuentro.

Ander Barrenetxea (5): Lo intentó sin acierto.

Orri Óskarsson (Sin calificar)