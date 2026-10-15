Alineaciones confirmadas de Union Saint-Gilloise y Real Sociedad en Europa League con rotaciones

Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 17:31h.

Pellegrino Matarazzo refresca el once

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La Real Sociedad quiere estrenar su casillero de puntos en la presente edición de la UEFA Europa League. Tras la derrota cosechada en el estreno europeo ante el AFC Bournemouth, el equipo donostiarra tratará de imponerse a domicilio al Union Saint-Gilloise. En este encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato, Pellegrino Matarazzo apuesta por refrescar el once inicial tras el agónico triunfo liguero del pasado fin de semana.

Enfrente estará el USG, conjunto belga situado en la parte alta de su competición doméstica, donde aún no conoce la derrota. En el viejo continente, el rival txuri urdin de este jueves pasó por encima del Viktoria Plzeñ endosándole un contundente 0-3 en la primera jornada de esta Europa League.

Con Mikel Oyarzabal a la cabeza, que llegó algo fatigado del largo parón internacional con la Selección Española, la Real Sociedad apuesta de inicio por una alineación de garantías y refresco con la visita a La Rosaleda en el horizonte.

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El once confirmado del Union Saint-Gilloise

El equipo belga sale de inicio con estos once futbolistas: Hervé Koffi será el guardameta titular y contará con una línea defensiva formada por Louis Patris, Havenaar, Massiré Sylla y Nohim Chibani. En la medular, Van De Perre será el pivote, mientras que como interiores actuarán Besfort Zeneli y Olaru. En banda derecha jugará Guilherme Smith, mientras que por izquierda lo hará Mofokeng. El delantero centro será Mateo Biondic.

La alineación titular de la Real Sociedad

Por su parte, Pellegrino Matarazzo refresca su apuesta inicial tras la sufrida victoria txuri urdin ante el Deportivo de A Coruña. El técnico estadounidense cambia a medio equipo para el duelo ante el USG. Comenzando por la portería donde aparece Unai Marrero. En defensa destaca la entrada de Igor Zubeldia, mientras que en el centro del campo reaparece Jon Gorrotxategi. En ataque, Job Ochieng asalta la titularidad en banda, mientras que Mikel Oyarzabal recupera su puesto en el once como máxima referencia ofensiva.