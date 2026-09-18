Juanlu Sánchez, descarte en Europa, 'frena' en la Premier League

Pepe Jiménez Sevilla, 18 SEP 2026 - 15:04h.

Se marchó lesionado de Sevilla y, de momento, no arranca en Inglaterra

La sincera despedida de Juanlu Sánchez: "No solo fui jugador del Sevilla, sino eternamente sevillista"

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Las primeras semanas de Juanlu Sánchez en Inglaterra no están siendo, ni mucho menos, sencillas. El exjugador del Sevilla, que abandonó el Sánchez-Pizjuán con el deseo de crecer y dar un nuevo paso en su carrera, no ha arrancado con buen pie en el Bournemouth y, tras aterrizar lesionado, apenas ha tenido continuidad hasta ahora.

Cuatro encuentros en la Premier League, cero minutos disputados. Juanlu Sánchez se marchó del Sevilla con la ilusión de demostrar en Inglaterra que su fútbol estaba preparado para dar un nuevo salto, pero de momento apenas ha podido sumar diez minutos en la Carabao Cup, siendo descartado en dos encuentros de liga y quedándose en el banquillo en los otros dos.

La situación, que podría estar provocada por la lesión con la que se marchó del Sevilla, preocupa aún más al ver que el exsevillista no forma parte de la lista del Bournemouth para la Europa League, competición en la que debutaron este pasado jueves con un triunfo ante la Real Sociedad (1-2).

Según explicó la entidad inglesa, el descarte de Juanlu, además de otros jugadores como el portero Fraser Forster, los laterales derechos Julian Araujo y Max Aarons, el central Veljko Milosavljevic y el delantero Daniel Jebbison, se debe a las limitaciones impuestas por la UEFA, que obligaban al conjunto británico a incluir cuatro jugadores formados en el club dentro de una lista de 25 y ocho formados localmente en el país.

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Juanlu Sánchez no se detiene

A pesar de este mal inicio, el chico no muestra preocupación. Su implicación es máxima y aunque, todo sea dicho, esperaba algo más de protagonismo tras la inversión realizada, entiende que necesita ganarse sitio en un equipo que el pasado año consiguió clasificarse a la Europa League tras una notable temporada.