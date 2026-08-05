Pepe Jiménez Sevilla, 05 AGO 2026 - 08:16h.

El futbolista ha partido a primera hora de la mañana en un vuelo privado

Juanlu regresa a Sevilla para ultimar su fichaje por el Bournemouth

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La historia de Juanlu Sánchez en el Sevilla FC toca a su fin. El futbolista de Montequinto ha emprendido a primera hora de la mañana de este miércoles su viaje hacia Inglaterra, donde en las próximas horas, si no hay ningún tipo de inconveniente, firmará su contrato con el AFC Bournemouth.

Las cámaras de ElDesmarque han captado la llegada de Juanlu al Aeropuerto de San Pablo, donde tenía previsto tomar un avión privado hacia el aeródromo de la ciudad del sur de Inglaterra. Ya en Bournemouth, pasará las pruebas médicas y firmará su nuevo contrato. El Sevilla percibirá once millones de euros fijos, más otros dos en función de variables de fácil cumplimiento. Firmará hasta 2030 y percibirá un salario de 11 millones netos en esas cuatro temporadas.

Juanlu regresó de la concentración del Sevilla en Garderen este lunes, horas después de que saltar la noticia sobre su fichaje. Entonces, ya quedaba meridianamente claro que su salida era inminente, y así se ha confirmado a falta de oficialidad.

Las últimas palabras de Juanlu Sánchez como jugador del Sevilla

El hasta ahora lateral diestro blanquirrojo, ante la presencia de los medios, se detuvo para dejar unas pequeñas declaraciones antes de salir.

"Ha sido un momento duro porque llevamos aquí mucho tiempo, pero bueno, muchas ganas de lo que viene y creo que se sale todo muy bien. Han sido años preciosos, algunos un poco duros, pero bueno, al final hemos sacado a todos adelante y, como dije el otro día, los quiero a todos muchísimo y nos veremos pronto, seguro", comenzaba argumentando el lateral reconociendo que "es lo que necesitábamos los dos, el club que necesitaba esos ingresos y yo que también necesitaba seguir creciendo.

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Antes de marcharse de la escena, como sevillista, Juanlu aseguró que "animaré siempre, siempre que venga aquí estaré para apoyar al equipo y que todo lo que necesiten pues siempre estaré aquí para el Sevilla".