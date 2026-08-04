Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 22:33h.

Duro comunicado del Aris Athens Club, un grupo de aficionados atenienses del equipo de Salónica

Paralelismos y diferencias entre el caso de Santi Mina y el de Rafa Mir; así actuó el Celta de Vigo

Compartir







La operación de salida de Rafa Mir del Sevilla FC ha sido compleja. Tanto, que ha durado años desde que en enero de 2024 se viera frustrado su fichaje por el Valencia CF en aquel mercado de invierno. El protagonismo del murciano había decrecido, quiso marcharse a las bravas y no pudo hacerlo hasta el verano siguiente.

A partir de ahí, llegó el calvario absoluto del Sevilla con el delantero. A los pocos días de llegar a la disciplina valencianista, fue detenido por una presunta agresión sexual y de ahí en adelante llegaron sus problemas con la justicia, que pesaron, pesan y seguirán pesando sobre el futuro del jugador. Ni el Valencia ni el Elche, los dos últimos equipos en los que ha jugado como cedido, han querido hacerse con la propiedad del jugador pese a tener dos opciones de compra muy bajas, y por tercer verano consecutivo a Nervión regresaba una patata caliente, infernalmente ardiente este verano tras conocerse la sentencia.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla anuncia la cesión con opción de compra de Rafa Mir al Aris y ni siquiera le desea suerte

Ahora, con las puertas del fútbol español prácticamente cerradas, ha sido el Aris de Salónica el que se ha reforzado con el futbolista mediante una cesión con opción de compra por un jugador que acaba contrato en 2027. Una vía de escape para uno de los casos más complicados que se ha encontrado José Ignacio Navarro al asumir la dirección deportiva sevillista.

PUEDE INTERESARTE Rafa Mir recibe el permiso y apunta al Aris de Salónica

Reticencias de la afición del Aris y el ejemplo de Santi Mina

Curiosamente, el equipo heleno ya estuvo muy cerca de hacerse con los servicios de Santi Mina en el verano de 2022 cuando se encontraba en una situación judicial similar a la de Mir, aunque el gallego, con los clubes de acuerdo, desestimó esa opción y acabó marchándose cedido por el Celta al Al-Shabab saudí, siendo despedido a su regreso cuando se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Curiosamente, los dos jugadores llegaron a jugar hasta cuatro partidos juntos con el Valencia, y viven numerosos paralelismos en sus carreras.

Entonces, los aficionados del Aris pusieron de su parte para que no se cerrara el fichaje, pero esta vez la dirigencia no ha escuchado sus peticiones. El Aris Athens Club, un grupo de aficionados atenienses de la entidad, emitió un comunicado tratando de parar el fichaje.

“Una afrenta a los principios y valores morales que el ARIS, como club y su gente, ha defendido durante 112 años”, “aunque fuera el último delantero disponible en el mercado y marcara 30 goles, este futbolista no tiene cabida en el ARIS” o “la camiseta del ARIS no puede ni debe ser usada por un violador convicto”, son algunas de las afirmaciones que hizo este grupo de hinchas. La hinchada del Aris, en especial su grupo ultra principal conocido como SUPER 3, se identifica con la ultraizquierda y sus posturas antifascistas.

Esta vez, sin embargo, sus reticencias no han sido escuchadas y el club que preside y del que es propietario Theodoros Karipidis desde 2015 ha tirado hacia adelante con la contratación de Rafa Mir, ya oficializada una vez que el juzgado le dio permiso para fichar, obligándole a personarse y firmar una vez al mes en el consulado español de la ciudad griega. El jugador se ha limitado a expresar sus “ganas de conocer a nuestros aficionados y jugar en nuestro estadio”, en palabras recogidas por la web del club.

Eso sí, según apuntan en Grecia, el Aris ha incluido una cláusula en el contrato con el futbolista por el que podría rescindir de manera automática en caso de que sea condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o, en caso de que acepte el recurso de casación, por el Tribunal Supremo.