Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 00:36h.

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Vinicius Júnior sale señalado del Olímpico de Roma. El extremo brasileño, que ya fue noticia en la previa del encuentro de Champions tras conocerse su sanción en LALIGA EA Sports de cuatro partidos, fue sustituido por José Mourinho. Su error garrafal en el segundo gol romano, unido a su pobre encuentro en lo ofensivo, vuelven a ponerle en el foco.

En el programa de este miércoles de El Chiringuito, Josep Pedrerol no duda en criticar al extremo con una comparación con otros dos compañeros de equipo.

Josep Pedrerol señala a Vinicius Júnior y lo compara en el Real Madrid

El afamado presentador inició un nuevo episodio de El Chiringuito reflexionando sobre el encuentro de Vinicius Júnior en el Olímpico de Roma. Pedrero siente que el brasileño sale muy tocado de este partido y lo critica con una comparación con dos compañeros de equipo: "Hay formas de jugar, hay partidos en los que muestras el compromiso, las ganas... Había madridistas que estaban bastante bajos de ánimo porque no veían la reacción provocada por la reacción de Mourinho. Hoy ha habido una segunda parte que invita a soñar; invita a tener esperanza en este Real Madrid. Sobre todo en algunos jugadores como Endrick, como Espí... y también hay jugadores que quedan tocados, muy tocados. Por lo menos uno queda muy tocado y Mourinho lo sabe. Uno queda tocado, que es... Vinicius".

José Mourinho sigue dando la cara por el brasileño

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, reiteró sus críticas a que dos horas antes del partido se publicara la sanción al brsaileño Vinícius Junior, y se refirió a un dicho portugués, "Gato escondido, con la cola por fuera", para concluir que "se hacen cosas sin vergüenza ya" y que en esta metáfora, "el gato ya va por libre".

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"¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español, piensas que es normal que dos horas antes del partido, un jugador sabe que le dan cuatro partidos de suspensión", dijo en rueda de prensa después de la remontada ante el Roma.

"En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que es el gato escondido con la cola asomada. En portugués se dice mucho esto. Me parece que ahora el gato ya no está escondido, me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre", agregó. Y concluyó tajante: "No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido".

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