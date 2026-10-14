Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 22:06h.

El técnico de la Vecchia Signora fue cuestionado por el interés en Óscar Mingueza

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Balaídos se prepara para vivir una gran noche en la UEFA Europa League. El Celta de Vigo recibirá el próximo jueves a toda una Juventus de Turín. Tras comenzar su andadura europea en este curso con una derrota, los pupilos de Claudio Giráldez tratarán de estrenarse a lo grande. Por su parte, la Vecchia Signora avanza rotaciones en su alineación titular e incluso desliza el seguimiento a un jugador olívico.

El interés que desliza la Juventus desde el Celta de Vigo

El entrenador del Juventus, Luciano Spalletti, elogió este miércoles al Celta, al que su equipo se enfrentará este jueves en la segunda jornada de la Liga Europa. “El Celta es un equipo que tiene la cualidad de saber estar en el campo, difícilmente se desequilibra en la fase de juego. Es un equipo muy difícil, con un muy entrenador bravo y emergente, tiene la edad casi de mi hijo. Giráldez tiene la cualidad de dirigir a un equipo que ofrece un buen juego”, manifestó en rueda de prensa.

El técnico italiano no descartó que la dirección deportiva de su club siguiese durante la pasada temporada al exfutbolista celeste Óscar Mingueza porque “sigue a muchos buenos jugadores y él lo es". A renglón seguido, y sin ser cuestionado por él, Spalletti habló de un futbolista deslizando un hipotético seguimiento: "El Celta tiene grandes jugadores como ahora al sueco Swedberg".

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Spalletti avanzó que en Balaídos se verán rotaciones en su once porque necesita “ver a algunos y que otros descansen". "Tenemos una plantilla muy profunda y esta competición nos ofrece la posibilidad de comprobarlo”, añadió.

“No tenemos once titulares y suplentes. Gatti merece jugar por lo que ha demostrado. Mañana jugará Nick Woltemade”, desveló el preparador del Juventus, quien pone el foco en los pequeños detalles: “No podemos permitirnos mostrar debilidad en ciertos momentos del partido porque ellos lo aprovecharán, eso seguro”.