Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 18:09h.

Son dos de los nombres que ocupan en estos momentos al club rojiblanco

El Atlético de Madrid no pierde de vista al delantero de moda: fecha de salida y precio

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Todo va rodado en el Atlético de Madrid. Tras la prestigiosa victoria en la UEFA Champions League ante el Manchester United, el conjunto rojiblanco encadena cinco triunfos consecutivos y buscará el sexto este sábado en Cornellà. Diego Pablo Simeone avisaba del momento de construcción en el que se encontraba el equipo y lo cierto es que todo parece encajar.

El buen momento deportivo permite mirar al futuro y ahí hay dos nombres sobre la mesa. Pablo Barrios y Marc Pubill, ambos nacidos en junio de 2003, están muy arriba en la escala de activos del club colchonero. Por esta razón, el Atlético planifica dos movimientos diferentes con estos futbolistas.

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Los movimientos del Atlético con Pablo Barrios y Marc Pubill

Comenzando por Marc Pubill. El futbolista de Terrassa viene de vivir un año inolvidable en el que se hizo importantísimo en la zaga del Cholo Simeone y acabó conquistando el Mundial 2026 con la Selección Española. Un curso que ha disparado su valor en el mercado y que el Atlético quiere premiar, pues como informa el periodista Matteo Moretto, el defensa va a renovar con el club madrileño.

El acuerdo, según la citada fuente, está a punto de cerrarse: "Me confirman que Marc Pubill va a renovar con el Atlético de Madrid. Ya hay un principio de acuerdo entre las partes, faltan las firmas. El Atlético acaba de pasar una segunda oferta a Pubill después de la que pasó a principios de verano y esta sí va a ser aceptada por el futbolista. Si no pasa nada raro, renovará".

Con contrato hasta junio de 2030, todo hace indicar que el zaguero, y también lateral derecho, ampliará los años de su vinculación con el club rojiblanco y disfrutará de un aumento de sueldo que se ha ganado en el campo.

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El otro movimiento que planifica el Atlético de Madrid está relacionado con Pablo Barrios, aunque en este caso es claramente deportivo. Según informa MARCA, en el club entienden que el presente y futuro del club gira en torno al centrocampista, actualmente con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por esta razón, Simeone está diseñando un plan para el canterano colchonero y gestionará sus minutos cuidadosamente. El objetivo de este movimiento no es otro que asegurar la presencia del madrileño en los partidos más importantes de la temporada. Barrios y Pubill, Pubill y Barrios; dos movimientos, aunque diferentes, sobre los que se cimienta el Atlético de Madrid del futuro.