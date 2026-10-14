Ha cambiado las críticas por goles y asistencias

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El Atlético de Madrid logró este martes su quinta victoria consecutiva y la primera en la presente edición de la Champions League. Tras un inicio algo dubitativo, Diego Pablo Simeone parece haber dado con la tecla y el equipo no sólo se encuentra cada vez mejor desde los resultados, sino también desde el juego. Los fichajes, poco a poco, empiezan a encajar cada vez mejor. Y entre ellos, hay uno que empezó siendo foco de críticas y ahora se ha convertido en una pieza clave desde el punto de vista ofensivo.

Ante el Manchester United, Simeone metió en su once inicial a tres jugadores que aterrizaron en el Metropolitano el pasado verano: Alejandro Grimaldo y Cuti Romero en defensa y Kang In Lee en el frente ofensivo. Los ocho futbolistas restantes ya pertenecían a la disciplina rojiblanca desde, como mínimo, el curso anterior.

Álex Grimaldo, de señalado a clave en el Atlético de Madrid

Entre ellos, hay un jugador que claramente ha ido de menos a más. Hablamos de Grimaldo, cuyos primeros partidos con la camiseta colchonera no fueron precisamente positivos. Al valenciano le costó adaptarse, no consiguió sumar en faceta ofensiva durante las primeras semanas y salió bastante señalado en varios encuentros por su debilidad defensiva, especialmente ante el Athletic en San Mamés.

Pero algo cambió el 13 de septiembre. Fue en San Sebastián, ante la Real Sociedad. Una vez más, Grimaldo estaba dejando muchas dudas atrás, pero su cabeza hizo 'clic' cuando adelantó al Atlético desde el punto de penalti a los 88 minutos. Posteriormente, también asistió a Jonathan David para hacer el 0-2 en el 90', convirtiéndose de manera inesperada en el MVP de aquel encuentro.

Desde entonces, el lateral no ha hecho más que crecer. Se entiende cada vez mejor desde el punto de vista defensivo y, sobre todo, ha encontrado su sitio en los ataques colchoneros, apariendo con cierta libertad en la frontal del área y convirtiéndose en un jugador determinante a la hora de encontrar el último pase.

Marcó su segundo gol del curso en el derbi ante el Real Madrid, de nuevo ante penalti, y el tercero el pasado domingo frente al Alavés, esta vez sí de jugada. El martes, ante el Manchester United, volvió a brillar con luz propia al estrellar una falta directa en la cruceta y asistir a Jonathan David en la jugada que acabó en el gol de Lookman. Su adaptación es cada vez mayor y, pese a las críticas de las primeras jornadas, se ha convertido ahora en uno de los mejores fichajes de este Atlético.