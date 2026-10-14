Johnny Cardoso supera la 'mili' del Cholo Simeone: el Big Data explica su salto de nivel en el Atlético

El centrocampista estadounidense se ha asentado como pivote titular del conjunto colchonero

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Johnny Cardoso ha empezado a justificar la apuesta que el Atlético de Madrid realizó por él hace un año. Después de una primera temporada marcada por las lesiones y la adaptación al fútbol de Diego Pablo Simeone, el centrocampista estadounidense ha encadenado cuatro titularidades consecutivas, todas saldadas con victoria mientras está rindiendo a su mejor nivel desde que es jugador rojiblanco. Su actuación ante el Manchester United, en el triunfo rojiblanco por 2-0, ha vuelto a confirmar las buenas sensaciones de las últimas semanas. ElDesmarque ha realizado un análisis de Big Data elaborado con Driblab que permite poner cifras a su evolución, comparar su rendimiento en LALIGA EA Sports con el del curso pasado y situarlo frente a dos centrocampistas que Simeone utilizó en su posición temporadas atrás: Rodrigo de Paul y Conor Gallagher.

La evolución de Johnny Cardoso entre la temporada 25/26 y la 26/27

Los números reflejan un cambio en el rol de Cardoso. En LaLiga 2025/26 disputó 15 partidos y acumuló 1.022 minutos, sin goles ni asistencias, con un registro de 0,05 goles esperados (xG) y 0,36 asistencias esperadas (xA). Su principal virtud estuvo en la recuperación: promedió 4,79 tackles con éxito por cada 90 minutos, una cifra que Driblab sitúa en el 10% más alto de las cinco grandes ligas. También destacó en la precisión de pase, con un 88,9%, y en la relación entre entradas y regates que le hicieron, con un 75,8%.

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Sin embargo, su aportación ofensiva era limitada. Registraba 0,35 ocasiones creadas por cada 90 minutos y aparecía entre los perfiles más bajos de las grandes ligas en ocasiones creadas, regates completados, pases clave en juego, faltas y profundidad. Un futbolista con peso en la recuperación y la circulación, pero con un margen amplio para influir más en campo contrario. En la temporada 2026/27, con una muestra todavía reducida de seis encuentros y 355 minutos, ya suma una asistencia y un gol, si no le hubieran anulado su tanto ante el Manchester United. Sus cifras son de 0,17 xG y 0,31 xA.

El dato más llamativo es su precisión de pase: un 93,2%, más de cuatro puntos por encima del curso anterior y que en la temporada actual no registra pérdidas de balón. El estadounidense ha aumentado asimismo su profundidad, de 0,97 a 2,28, sus regates completados, de 0,09 a 0,51 y la contribución goleadora ahora alcanza los 0,25 por cada 90 minutos. Respecto a su promedio de tackles con éxito ha bajado de 4,79 a 2,54, mientras que el indicador de tackles frente a veces que es regateado se sitúa en el 5% más bajo de las cinco grandes ligas. Ahora, Simeone utiliza a Cardoso en un rol mucho más móvil y le otorga más libertad para que el jugador decida que zonas atacar y defender.

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Johnny Cardoso frente a De Paul y Gallagher: tres perfiles diferentes

La comparación con dos de los centrocampistas que Simeone ha utilizado en la posición del norteamericano en temporadas anteriores refleja que el argentino no había tenido a nadie como Cardoso. Rodrigo De Paul firmó en LaLiga 2024/25 su mejor temporada, con tres goles y cinco asistencias en 34 partidos, y destacó por su creatividad: promedió 1,49 ocasiones creadas y 0,94 pases clave por cada 90 minutos.

Conor Gallagher, en 32 encuentros, marcó tres goles y dio tres asistencias, con especial protagonismo en la recuperación y 3,27 tackles con éxito por cada 90 minutos. El Johnny Cardoso de la 2026/2027 ofrece algo distinto, pero es el más completo de los tres y el que mejor está entendiendo la posición de pivote. Destaca por el equilibrio entre defensa y circulación de balón ya que su 93,2% de acierto en el pase supera el 87,3% de Gallagher y mantiene una mayor capacidad para recuperar, con 2,54 tackles con éxito, frente a los 1,65 de De Paul.

El valor táctico y sentimental de Johnny Cardoso para Diego Pablo Simeone

El crecimiento de Cardoso va mucho más allá de los números y las estadísticas. El estadounidense se ha convertido en el guardaespaldas de Alejandro Grimaldo, cuya vocación y participación ofensiva deja espacios a su espalda en numerosas ocasiones. La capacidad del norteamericano para cerrar esos huecos permite al lateral incorporarse al ataque con mayor libertad. Además, según confirman los datos de Driblab, Cardoso está ganando peso en la salida de balón y su criterio para encontrar pases interiores y mejorar las jugadas, ha hecho que Simeone le prefiera antes que a Morten Hjulmand.

No es novedad que en el Atlético los nuevos jugadores necesitan pasar una especie de 'mili' para interiorizar la filosofía del técnico argentino y Cardoso tuvo que superar ese proceso durante una primera temporada condicionada por las lesiones. La evolución del ex centrocampista del Betis también se entiende desde la exigencia de Simeone y la importancia que ha ganado dentro del club después de que en verano decidiera operarse del tobillo y renunciar al Mundial de 2026 con Estados Unidos para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada. Ahora, el norteamericano parece completamente adaptado y se ha ganado un sitio importante en los planes del Cholo.