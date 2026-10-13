Calendario exigente para el cuadro rojiblanco, que ahora visitará al Stuttgart

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El Atlético de Madrid disputa este martes su segundo partido de la UEFA Champions League 2026/2027. El cuadro rojiblanco llega bastante exigido, ya que viene de perder en su debut ante el Liverpool FC (2-1) en la primera jornada y tiene ante sí un calendario bastante complejo, por lo que sus opciones para meterse en la siguiente fase pasan en buena parte por lo que suceda en el Metropolitano.

Rivales del Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético partía en el sorteo de la Champions en el bombo 1, si bien es cierto que con este nuevo formato eso significa entre poco y nada. Y es que cada club tiene que enfrentarse a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, entre los que se incluye el suyo propio. En total, ocho encuentros con cuatro en casa y cuatro a domicilio.

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Tras el sorteo, al Atlético le tocaron el Liverpool y el Bayern del bombo 1, el Manchester United y el PSV del bombo 2, el Bodo/Glimt y el Fenerbahce del bombo 3 y el Stuttgart y el Viking del bombo 4.

Calendario del Atleti en Champions y próximo partido

La cuestión es que el orden de los partidos obliga al Atlético a sumar cuanto antes. Arrancó el curso europeo visitando al Liverpool en Anfield, donde cayó 2-1. Ahora recibe al Manchester United en este primer duelo ante su afición, en el Metropolitano.

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En la jornada 3 jugará de nuevo a domicilio, visitando al Stuttgart el próximo martes. Antes del segundo parón de selecciones recibirá al Bayern de Múnich en casa, en una cuarta jornada que ya podría ser decisiva para las aspiraciones rojiblancas.

El Atlético recibirá al Viking el 25 de noviembre y visitará al PSV en Eindhoven el 9 de diciembre, antes del parón de Navidad. Cerrará la Fase Liga en el mes de enero, en el que visitará al Bodo/Glimt en un duelo marcado por las gélidas temperaturas y concluirá esta primera fase recibiendo al Fenerbahce en casa.

Fechas y horarios del Atlético de Madrid en Champions: