Hansi Flick confirma dos nuevas bajas en el Barça, las rotaciones y su enfado ante el Sabah: "Tenía un poco de calor"
Hansi Flick repasa cómo llega el Barcelona al partido en Riazor
Hansi Flick evidencia la importancia de Rodri en el Barça con una charla personal
El FC Barcelona buscará mantener su ventaja al frente de LALIGA EA Sports este domingo ante el RC Deportivo de A Coruña en Riazor antes de un duelo clave ante el Atlético de Madrid adelantado por la disputa de la Supercopa. Hansi Flick, en sala de prensa en la previa, ha confirmado las bajas de Marc Bernal y Balde junto a los regresos de Rodri, Lamine Yamal y Christensen junto a la importancia de las rotaciones y la explicación a su enfado por el gol encajado en la visita al Sabah.
Hansi Flick, en la previa del Deportivo-Barcelona
Más rotaciones de Flick esta temporada: "Siempre he dicho que tenemos una enorme calidad en el equipo y también es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. También tenemos que tener en cuenta a los lesionados, no es una situación sencilla. Sé que Gerard está jugando continuamente, siempre está jugando a un nivel muy alto pero también a veces necesita descansar, así que también hay que gestionar sus minutos. En cuanto al resto de jugadores, para nuestro estilo de juego, para la manera que queremos jugar, es importante que los jugadores estén frescos y puedan demostrar sobre el terreno de juego la intensidad que buscamos, lo que necesitamos y que estén atentos a cada acción reaccionando a todo. Creo que gestionarlo y gestionar sus minutos es importante".
Parte de bajas y regresos en el Barça: "Marc Bernal no estará disponible, Balde también queda fuera pero Rodri y Andreas Christensen, y por supuesto Lamine, viajarán y podrán jugar".
Frenkie de Jong, más en la defensa o en el centro del campo: "Creo que Frenkie ha hecho un gran trabajo como central, nos ha ayudado muchísimo en esta situación difícil, pero sabemos y todo el mundo sabe que su posición está en el centro del campo y ahí nos puede aportar muchas cosas también. Así que tendremos que ver, veremos cómo va el partido de mañana. Tengo tres posiciones en el centro del campo y también jugadores de mucha calidad. Ahora lo que hay que hacer es decidir quiénes son los mejores para empezar y quiénes son los que acabarán el partido. También es importante porque hay que tener en cuenta el partido que tenemos el miércoles".
Qué gana y qué pierde el Barça sin Fermín y con Dani Olmo: "En el caso de Fermín, estaba en un muy buen momento. Sus carreras detrás de la última línea nos dan mucho pero es algo que Dani también puede hacer. Ambos nos aportan cosas diferentes, tienen diferentes puntos fuertes, pero ambos son jugadores de enorme calidad. Dani, para mí, es un jugador que controla más los tiempos del partido, que puede dar ese último pase. Algo que también puede hacer Fermín pero Fermín, cómo decirlo, hace cosas imprevisibles, que no las ves venir. Nos da muchas opciones como lo hemos podido ver en los últimos partidos y, sobre todo, contra el Atlético. En el caso de Dani, estoy muy contento de tenerle de vuelta. Es un jugador más que nos permite controlar más el partido y es importante para nosotros así que hablamos de dos jugadores de nivel top".
Presión de jugar después de Real Madrid y Atlético y un día más de descanso del Atlético: "No hay excusas, es así y al final siempre hay presión. Nuestro trabajo, el de los entrenadores, es estar sometidos a presión y, cuando el resultado no era el que uno cabía esperar, también hay presión. Todavía queda mucho hasta final de temporada y lo que hay que hacer es jugar a nuestro mejor nivel, con nuestro mejor fútbol y jugar siempre para ganar. Este es nuestro objetivo y así nos lo hemos fijado. Esto es el Barça, nada más".
Partidos en el horizonte ante Atlético y Manchester City: "Cuando firmas el contrato aquí con el Barça es algo que ya sabes y siempre hay presión, ya lo he comentado. Tengo la sensación además de que los jugadores son conscientes del privilegio de jugar para un club como el Barça porque podemos conseguir títulos y en la carrera de un jugador o un entrenador esto es lo más importante que pueda haber. La presión está ahí, es alta, pero si consigues ganar, entonces las emociones son increíbles y de eso se trata. Si te fijas en el final de las últimas dos temporadas, el ánimo en el vestuario es increíble y eso es lo que quiero ver. Por esto estamos trabajando tan duro y espero poder dar muchas alegrías a los aficionados".
Qué tiene Marc Bernal: "No tiene una lesión de importancia pero habrá que verlo. Quizás no esté disponible para este partido y quizás tampoco ante el Atlético. Hay que verlo".
Minutos contados para Pedri ante el Dépor como ante el Sabah: "No, era sólo para ese partido. Los siguientes partidos se tienen que disputar pero, hoy por hoy, Pedri está bien, llega en un buen momento y al 100% y estará disponible, Ya veremos pero, insisto, tenemos más opciones y hay que dar oportunidades también a otros jugadores y a veces es bueno poder gestionar los minutos con estos jugadores. Depende también del partido, nos tenemos que adaptar y reaccionar".
Enfrentamiento ante Marc Casadó y pistas como exculé: "Podría ser pero Casa es un profesional, es un jugador profesional y va ayudar mucho con su actitud y mentalidad. Para el Dépor creo que es una pieza muy importante, lo es también en el vestuario. Yo estoy contento de que esté jugando, de vuelta tras su lesión porque queríamos verle de vuelta y lo único que puedo decir son cosas positivas sobre Casadó. Es un gran jugador, un gran tipo y un gran profesional".
Progresión de Tunkara y rendimiento en el Mundial sub 17: "Ebrima es un gran talento. Lo vimos cuando estuvo entrenando con nosotros durante la temporada pasada y cuando estuvo en esta pretemporada. Es un jugador excelente, un gran talento, y creo, sin querer decir demasiado, que tiene un futuro brillante por delante en este club".
Enfado tras el gol del Sabah: "Sí, estaba un poco... tenía un poco de calor, dejémoslo así. Lo controlamos al final. Cometimos un error al final similar al que cometimos contra el Villarreal y siempre hablamos de estas cosas para cometer menos errores. Son cosas que pasan, estaba un poco enfadado con esta situación. Iba a darle una patada a la pelota pero quizás me hubieran echado, así que me lo pensé. Pero, en cualquier caso, a partir del partido ya lo podéis ver. Todo lo que yo esperaba, fue muy positivo y empezamos con buena actitud, muy centrados, y es lo más importante cuando estás jugando fuera de casa y, sobre todo, tan lejos contra un equipo que quizás no esté al mismo nivel que tú pero es un partido de Champions y lo que hay que hacer es respetar a todos los rivales. Nuestro objetivo era llevarnos los tres puntos, lo conseguimos y me hubiera gustado ganar 4-0 más que 4-1, está claro, por eso estaba un poco en esa situación".
Carga de kilómetros en los últimos días: "No me preocupa, las sensaciones son buenas. Tras ver a los jugadores en el entrenamiento de hoy, estoy contento, mejor de lo que yo esperaba de hecho. Los jugadores saben lo que significa todo esto. Tienen que estar centrados mañana, tenemos que ir a llevarnos los tres puntos y este es nuestro objetivo".
Nivel de castellano de Hansi Flick y si se atrevería "con dos cervezas", como Matarazzo: "No, no bebo cerveza, así que no es una opción (risas)".