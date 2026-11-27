Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 23:30h.

Pep Guardiola sigue dejando claro que no volverá al Barça

Pep Guardiola y su futuro en los banquillos: "Es más posible el Real Madrid que la Selección Española"

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La etapa de Pep Guardiola como entrenador del FC Barcelona entre 2008 y 2012 es historia del fútbol por el gran número de títulos conquistados, con tres ligas, dos Champions League y un sextete y por el juego desplegado por los culés que aún hoy causa asombro. El de Santpedor señaló al "desgaste" como el motivo de su adiós y, desde entonces, no ha dejado de reiterar que no volverá a dirigir al cuadro catalán en un futuro.

En una entrevista para la revista oficial de la Bundesliga, el entrenador, actualmente sin equipo, dejó palabras de elogio para Vincent Kompany y, preguntado sobre un posible retorno al Bayern de Múnich ampliado a regresar a otro de sus exclubes, fue tajante: "Yo, por ejemplo, no volveré al Barça".

El FC Barcelona renovó hace unos meses a Hansi Flick hasta el 30 de junio de 2028 con opción a ampliar la fecha final por una campaña más de haber acuerdo entre ambas partes. El alemán está completamente asentado al frente del banquillo de la entidad blaugrana con dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España con el gran objetivo para esta 26/27 de la Champions League tras las últimas y dolorosas eliminaciones frente al Inter de Milán y el Atlético de Madrid.

Pep Guardiola apunta a dirigir a una selección

Pep Guardiola, mientras, se encuentra disfrutando de tiempo de descanso después de 10 temporadas al frente del Manchester City en los mejores años del conjunto citizen coronados con la Champions de 2023 junto a seis títulos de Premier League. Antes, el catalán había dirigido tres temporadas al Bayern de Múnich, con los que hizo pleno de Bundesligas aunque se topó en semifinales de Champions contra el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid posterior a los años en el Barcelona ya mencionados.

El futuro del de Santpedor pasa por una selección nacional, tal y como ha dejado caer en más de una ocasión. Tras haber sonado en el pasado para dirigir a Inglaterra, Brasil, Italia o Países Bajos, el último combinado nacional con el que se le ha vinculado es Estados Unidos, que busca seleccionador tras la marcha de Mauricio Pochettino al Manchester United.