Redacción ElDesmarque 26 NOV 2026 - 12:46h.

El técnico catalán lleva sin equipo desde que abandonó el Manchester City la temporada pasada

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¿Dónde irá Pep Guardiola? ¿Cuál será el próximo destino del entrenador? Estas preguntas llevan rondando desde que el técnico español pusiese fin la pasada temporada a su etapa en el Manchester City. Durante sus diez años al frente del equipo inglés, acumuló numerosos títulos, entre los que destacan seis Premier League y una Champions League.

Sus próximos pasos siguen siendo una incógnita, aunque el de Santdepor ha dejado alguna pista en una charla con Romario que ha dado pie a un debate en El Larguero de la Cadena Ser.

¿Cuál será el futuro de Pep Guardiola?

El español confesó que su futuro posiblemente pase por ser seleccionador, aunque no desveló más detalles. Los colaboradores del programa han tanteado algunos países, como Brasil o Inglaterra. Sin embargo, hubo un nombre que casi se descartó de inmediato: España.

Manu Carreño destacó lo complicado que resulta imaginar ese escenario, no solo por el buen momento de Luis de la Fuente, que tiene contrato hasta 2032, sino también por las cuestiones extradeportivas que rodearían su llegada.

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Pablo Pinto planteó entonces una pregunta: ¿Qué es más probable, ver a Guardiola entrenando al Real Madrid o España? La respuesta de Jordi Martí dejó sorprendidos a los periodistas: "Es más posible el Madrid que la Selección". Aunque ambas opciones parezcan imposibles, la posibilidad de ver al catalán dirigiendo al combinado nacional va más allá del mundo del deporte.

Según Martí, la selección nacional representa al conjunto de España, algo que podría entrar en conflicto con el posicionamiento público que ha mantenido Guardiola en el pasado respecto a la independencia de Cataluña. Por su parte, Aritz Gabilondo señaló también la histórica rivalidad entre madridistas y barcelonistas como otro de los obstáculos para su llegada al combinado nacional.

Con todo, el futuro de Pep Guardiola sigue en el aire. El técnico catalán tiene claro cuál será su próximo reto profesional, pero todavía queda por resolver qué selección conseguirá sentarle en su banquillo.