Estados Unidos piensa en Pep Guardiola para sustituir a Mauricio Pochettino: los candidatos

Alberto Cercós García 12 NOV 2026 - 13:24h.

En Manchester han despedido a Carrick y ya tienen a Pochettino atado, por lo que en EEUU abren casting

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El Manchester United ya ha puesto en marcha un efecto dominó que amenaza con cambiar varios banquillos. El club inglés ha hecho oficial este jueves el despido de Michael Carrick y tiene encarrilada la llegada de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos. El argentino es el elegido para tomar las riendas de Old Trafford y, si se concreta su salida, la federación estadounidense tendrá que reaccionar para encontrar un sustituto. La selección necesita dar continuidad a su proyecto y no quiere quedarse atrás en un mercado que empieza a agitarse de cara a 2030.

Por eso, desde Estados Unidos ya miran alternativas. Pep Guardiola aparece como uno de los grandes objetivos para ocupar el puesto de Pochettino, según las informaciones que han trascendido en las últimas horas. El técnico catalán está sin equipo tras cerrar su etapa en el Manchester City y su nombre vuelve a cruzarse con el fútbol de selecciones. No sería una negociación sencilla, pero Estados Unidos estaría dispuesto a explorar una posibilidad de enorme impacto. Su llegada supondría una apuesta por un entrenador de primer nivel.

El nuevo reto para Pep Guardiola

Moretto, en Radio MARCA, ha ampliado la lista de candidatos y ha puesto sobre la mesa otros perfiles, entre ellos Julian Nagelsmann y Roberto Martínez. El alemán está libre después de su etapa al frente de la selección de Alemania, mientras que el técnico español también se encuentra sin equipo tras poner fin a su ciclo como seleccionador de Portugal después del Mundial. Son dos entrenadores con experiencia en grandes escenarios y en el fútbol internacional, por lo que encajan en la búsqueda estadounidense.

El escenario depende de cómo se cierre el movimiento en Old Trafford. El despido de Carrick ya es oficial y Pochettino está bien colocado para convertirse en su relevo, aunque todavía debe resolverse su salida de Estados Unidos. Mientras tanto, la federación no quiere improvisar y maneja nombres de peso para cubrir una vacante que podría abrirse pronto. Guardiola, Nagelsmann y Roberto Martínez aparecen en una carrera que demuestra hasta qué punto una decisión del Manchester United puede tener consecuencias mucho más allá de la Premier League.