David Torres Valencia, 12 NOV 2026 - 11:11h.

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El enfado de Pablo Maffeo durante la entrevista de DAZN en el descanso del Valencia CF-Real Madrid sigue dando que hablar. El lateral valencianista mostró su malestar por tener que atender a los medios de comunicación en mitad del partido y, un día después, tuvo que pedir disculpas por su reacción. Un episodio que ha reabierto el debate sobre las entrevistas obligatorias a los futbolistas y sobre sus compromisos con las televisiones. En ese contexto, Santi Cañizares se ha mojado y ha explicado por qué, desde su experiencia como exfutbolista y ahora comentarista, los jugadores tienen dificultades para entender este tipo de obligaciones: "Nunca lo van a entender".

Cañizares entiende la postura de los futbolistas

"Yo he sido futbolista, he trabajado con los futbolistas y ahora soy analista, comentarista y trabajo con los periodistas. Hay algo que los futbolistas nunca van a entender y es que tener que hacer entrevistas por obligación y tener que permitir a las cámaras por obligación entrar en determinados lugares. Nunca lo van a entender", explica Cañizares en El Partidazo de la COPE, dónde colabora.

"Pero luego son capaces de grabarse en aviones privados o con relojes de 50.000 euros o estrenando el Ferrari o lo que sea, pero que entre la cámara..."; le espeta Juanma Castaño "Pero ya no es obligación, ya no es obligación. O sea, no es lo mismo", reflexiona Cañizares. "Te estoy diciendo el motivo, no me obligues a hacer lo que no me apetece. Eso es lo que piensa un futbolista".

La otra cara de la relación entre futbolistas y periodistas

El debate también alcanza a las críticas deportivas. Cañizares recuerda que los jugadores tampoco suelen aceptar de buen grado que un periodista, comentarista o analista cuestione su rendimiento o considere que un compañero está en mejores condiciones para jugar.

"Igual que tampoco entiende un futbolista que un periodista o un comentarista o un analista diga que ha jugado muy mal hoy y que está para ser cambiado, y que está mejor el otro compañero que tiene que jugar. Nunca lo entiende tampoco", apunta.

Durante la conversación surge también una propuesta para que los futbolistas puedan renunciar a determinadas obligaciones mediáticas a cambio de una reducción salarial. "En los contratos pondría: renuncio a entrevistas, renuncio a que me enfoquen las cámaras fuera del terreno de juego y a determinadas obligaciones. Y entonces, por tanto, gano 300.000 euros menos al año. Por ejemplo, que haya una renuncia económica y tú renuncias a participar en este circo que es el fútbol, que hay que pagarlo", plantea Juanma Castaño.

Cañizares coincide en que, si los jugadores conocieran exactamente el valor económico de sus compromisos con los medios, algunos cambiarían su postura: "Si pudieran evaluar realmente lo que ganan por ofrecerse a los medios, algunos se lo pensarían, sinceramente te lo digo. Si eso fuera evaluable, si se dijera: 'Mira, vamos a ver tú, permitiendo hacer este tipo de cosas vas a cobrar esto y sin permitirlo cobras esto', pues ese futbolista se lo pensaría y evidentemente no pondría mala cara", termina Cañizares.