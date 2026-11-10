David Torres 10 NOV 2026 - 08:02h.

Pablo Maffeo rompe su silencio tras estallar en su entrevista en el descanso y desvela lo que pasó realmente

Entre risas, el lateral zurdo del Madrid, cuenta que lo conoce hace mucho tiempo y que son parecidos

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ValenciaMarc Cucurella ha hablado sobre Pablo Maffeo después del intenso Valencia-Real Madrid disputado en Mestalla. El lateral del Mallorca, que conoce al defensa desde hace tiempo, ha valorado su comportamiento durante el encuentro en unas declaraciones en la Cadena COPE. Lo ha hecho en un tono distendido y con complicidad, reconociendo que la intensidad del futbolista del Valencia es una de sus señas de identidad. Y es que, Maffeo fue uno de los protagonistas de un partido que acabó con mucha tensión. El encuentro dejó una tangana en los vestuarios y varios episodios calientes, entre ellos el intercambio de palabras de Antonio Rüdiger con un aficionado en Mestalla. Además, el lateral protagonizó una curiosa escena en la entrevista en el descanso, que le obligó a pedir disculpas después.

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Cucurella define a Maffeo: "Muy intenso y muy cabra loca"

En la entevista preguntaron directamente a Cucurella por su relación con Maffeo y por lo sucedido durante el partido. El futbolista del Real Madrid no tuvo problemas en describir el carácter de su compañero de profesión, aunque dejó claro que conoce perfectamente cómo se comporta. "Nosotros nos conocemos de hace tiempo y tal. Yo ya sé cómo es y tal. Y bueno, al final pues... Yo soy un poco así también", explicó.

Cuando le insistieron sobre la intensidad del defensa, Cucurella fue todavía más gráfico: "Sí, muy intenso. Muy intenso y muy cabra loca y todo y bueno, al final estuvo bien".

Lo que más le gusta de Maffeo

En ese sentido, el internacional español quiso destacar especialmente que esa intensidad se queda dentro del terreno de juego. De hecho, considera que esa es una de las características que más valora de Maffeo. "Estuvimos hablando y tal y muy bien. Al final me gusta porque es como que en el partido es bastante intenso, bastante pesado, bastante odioso, pero una vez acaba el partido ya se ha acabado. Eso me gusta porque es como también un poco yo", concluyó entre risas.