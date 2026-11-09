Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 23:12h.

Aunque no participó en el partido, el central vivió una noche muy tensa

El acta arbitral señala a Braulio Vázquez por la tangana y se olvida a los jugadores del Real Madrid: lo que pasó dentro

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Un Valencia CF-Real Madrid siempre será un Valencia CF-Real Madrid. A pesar de las grandes diferencias deportivas, Mestalla sigue siendo un estadio incómodo para el equipo blanco. Así lo avanzaba José Mourinho en su rueda de prensa previa al choque y así ocurrió el pasado fin de semana. Pese al incontestable triunfo merengue, el feudo ché apretó de lo lindo en la última visita liguera del equipo madrileño al histórico feudo valencianista.

Ese ambiente incómodo fue cazado por las cámaras de El Día Después de Movistar Plus. El afamado programa deportivo cazó el pique que protagonizó Antonio Rüdiger con un aficionado local que estaba situado justo detrás del banquillo del Madrid.

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El pique entre un aficionado del Valencia y Antonio Rüdiger en Mestalla

En una de las protestas del banquillo visitante, el defensor alemán, junto a varios de sus compañeros, saltó de su asiento para recriminar una decisión al colegiado. Una reacción que no gustó a un par de aficionados locales que se dirigieron directamente a Antonio Rüdiger: "Tú abajo, abajo. No... abajo".

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El defensa madridista 'se la devolvió' al aficionado local tras el gol de Fede Valverde con gestos de celebración a escasos metros de distancia. Unos gestos que fueron a más tras el tanto de Arda Güler como pueden apreciarse en las imágenes.

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La dura racha ché como local

El Valencia, que perdió ante el Real Madrid por 0-3 en Mestalla en Liga este sábado, no conoce la victoria en su estadio en la actual temporada y acumula siete encuentros sin ganar, lo que supone su peor registro en un arranque liguero y el segundo a nivel global de su historia como local. El conjunto dirigido por Javier Aguirre fue goleado por el equipo madridista que se adelantó en la primera parte con los tantos de Fede Valverde y Arda Guler y que cerró el marcador en la segunda mitad con otro tanto de Kylian Mbappe.

El balance del equipo valencianista en este inicio liguero en Mestalla ha sido de cinco derrotas y dos empates con 3 goles a favor y 14 en contra. En este tiempo ha firmado tablas con el Celta y el Athletic, ambos a cero, y ha sucumbido ante el Betis (0-1), Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3).

De esta manera, el actual registro supera al que hasta el momento era el peor de su historia y que databa de la temporada 2018-2019, cuando arrancó el curso con seis partidos sin ganar. Además, la racha de siete partidos sin ganar en Mestalla es la segunda peor en la historia del club, ya que iguala la cosechada entre la jornada 30 de la campaña 2023-2024 y la 4 de la 2024-2025 y se queda a 3 partidos del récord de las 10 jornadas que estuvo sin ganar en la campaña 1985-1986, en la que el Valencia acabó perdiendo la categoría.