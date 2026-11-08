David Torres Valencia, 08 NOV 2026 - 00:26h.

Braulio protestaba diciendo: "no es carga legal" pero fue Bellingham el que encendió la chispa y Rudiger quien golpeó a un seguridad

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El acta arbitral del Valencia-Real Madrid recoge el incidente que se produjo en el túnel de vestuarios durante el descanso y señala expresamente al director deportivo valencianista, Braulio Vázquez, como protagonista del altercado. El colegiado refleja que tuvo que intervenir la Policía Nacional para poner fin a la situación y que los agentes llegaron a sujetar y apartar al responsable deportivo del Valencia CF.

El relato arbitral contrasta con lo que contaron a ElDesmarque varios testigos presenciales, que describieron un enfrentamiento en el que también estuvieron implicados jugadores de ambos equipos. Sin embargo, el documento oficial no recoge ninguna referencia a los futbolistas del Real Madrid ni a su participación en los incidentes. El único señalado por el árbitro es Braulio Vázquez.

Lo que pasó de verdad

Sin embargo, fuentes presenciales, explican que, en efecto, Braulio se estaba quejando al linier primero y al colegiado después pero el que enciende la chispa y provoca la tangana es Bellingham estirando del traje al director deportivo del Valencia CF. En ese momento se lía una tangana que va de un vestuario a otro y en el que empiezan a estar implicados jugadores de ambos equipos. Sin embargo, en el fragor de la batalla, el que suelta la mano al final a un seguridad es Rudiger. En todo momento se ve a Braulio decir: "No es falta, es carga legal" y el colegiado le amenaza: "Al acta vas" y Braulio le contesta: "Me da igual ir al acta". Y finalmente, al acta fue.. sólo Braulio.

Lo que dice el acta de Braulio

Por eso, sorprende la dureza del acta, cuando sólo le espetó que no era falta, que era carga legal. No obstante, el apartado de "Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores", el colegiado detalla lo sucedido durante el descanso y deja constancia de la actitud del director deportivo del Valencia CF.

"En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia C.F., D. Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente n.º 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: "¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!"".

El árbitro añade que Braulio también se dirigió a él en repetidas ocasiones cuando pasó por su lado, manteniendo la misma actitud exaltada.

La parte más significativa del relato llega al describir la intervención policial: "Ante esta situación, fue necesaria la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente".

Por tanto, el acta pone el foco exclusivamente en Braulio Vázquez y no hace ninguna mención a los jugadores del Real Madrid ni al resto de protagonistas que, según los testimonios presenciales recabados por ElDesmarque, participaron en el enfrentamiento del túnel de vestuarios.