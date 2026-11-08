David Torres Valencia, 08 NOV 2026 - 00:03h.

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Javier Aguirre afrontaba una de las noches más especiales de la temporada. Tocaba despedir los Valencia-Real Madrid con dignidad, en un Mestalla que vivió una jornada marcada por los sentidos homenajes a Jesús De Miguel, futbolista del Tenerife fallecido esta semana, y a Ricardo Arias, cuando se cumplen cincuenta años de su debut con la camiseta valencianista. Sin embargo, el fútbol terminó imponiéndose a la emoción. Un partido que nunca es uno más y que Mourinho ya había advertido que afrontaba con respeto, hasta el punto de reconocer que tenía miedo y apostar por su once de gala.

El técnico mexicano preparó un encuentro para competir desde el orden defensivo, con cinco defensas y un doble pivote en el centro del campo. El plan funcionó durante media hora, desde el sentido homenaje a Jesús De Miguel hasta que Valverde y Güler castigaron dos errores valencianistas con sus goles. El tanto anulado a Guido había alimentado la ilusión de Mestalla, pero el 0-2 dejó el partido muy cuesta arriba. Tras el encuentro, Aguirre analizó la derrota, explicó las claves del planteamiento y valoró una noche especial en la despedida de los Valencia-Real Madrid en Mestalla. Y él, que no suele hablar de los árbitros, le recordó al colegiado que "si lo de Maffeo es falta, es roja".

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Además, comentó las siguientes cuestiones:

¿El Valencia ha perdido por más mérito del Real Madrid o por errores propios?

No diría que hicimos un gran partido y perdimos porque no es verdad. Ellos fueron superiores y merecieron la victoria. No nos queda más que seguir trabajando. Veníamos bien, creciendo y con carencias en varias líneas, tanto con balón como sin balón, pero hoy aguantamos 20 minutos hasta el primer gol.

Emocionalmente, el equipo se complicó. El segundo gol también llegó de una forma que nos hizo mucho daño. Al descanso, con dos goles en contra, teníamos una losa muy pesada que cargar. Al Madrid es difícil remontarle dos goles. Lo que hicimos fue intentar maquillar el marcador para que no fuera un partido de un solo sentido. Con diez hombres fue francamente difícil.

¿Dónde estuvieron los errores más graves del Valencia?

La salida de balón en el segundo gol fue un error bastante costoso. Son equipos como el Madrid, que no te perdonan. Dije en la previa que para ganar al Madrid había que hacer un partido perfecto y hoy no lo hicimos. El segundo gol fue una jugada desafortunada por nuestra parte que nos condenó. Después ya estábamos a merced de ellos, con diez hombres, mucho espacio y mucha velocidad. Fue una derrota bastante dura, pero lo intentamos dentro de nuestras posibilidades.

¿Qué le pareció la actuación arbitral?

Sería muy fácil para mí hablar del árbitro y quedar bien con la afición. No lo voy a hacer, pero sí voy a hacer pública una reflexión que le hice al colegiado: si pito falta en el primer gol, era roja. Es roja. Lo único que le dije en corto fue que, si pitaba falta, era roja. Se me quedó mirando y no me dijo nada. Es todo lo que puedo decir sobre los árbitros.

¿Qué balance hace del equipo antes del parón?

Ningún balance es bueno cuando juegas contra el Madrid. Son partidos muy intensos en los que tienes que hacerlo muy bien y hoy no lo hicimos. Veníamos bien, con cuatro partidos en los que habíamos sumado dos empates, una victoria y una derrota, con dos porterías a cero y creciendo con la pelota.

Hasta el primer gol estábamos bastante equilibrados y jugando de tú a tú al Madrid. El segundo gol fue lapidario y muy difícil de superar. Mantuvimos el equilibrio emocional y la actitud. Quiero felicitar a mis jugadores porque nunca le perdieron la cara al partido, al menos en actitud. Es una noche triste porque siempre te motiva jugar contra el Madrid.

¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve que el equipo vuelve a cometer errores en la salida de balón?

No cometamos errores, pase de seguridad. Eso es lo que trabajamos. El segundo gol, por ejemplo, llega por un pase de seguridad. Los centrales tenemos un margen de maniobra durante el partido bastante escaso. El trabajo es el de la semana, pero si el jugador hace algo que llevas insistiendo toda la semana en que no haga, es complicado.

De hecho, si te fijas, es el primer partido de los cinco en el que hemos pegado largo. No intentamos jugar precisamente porque no teníamos seguridad con la pelota. Buscamos salir, ganar la caída y jugar. En esa salida intentamos agredir al rival, pero el Madrid tiene un buen trabajo defensivo y cortó bien.

¿Qué pasó en el descanso y en la tangana del túnel de vestuarios?

No me lo voy a inventar porque no tengo ni idea. Soy el primero que entra al vestuario. Vas perdiendo y voy bastante rabioso. Quiero entrar inmediatamente, esperar a los jugadores y ponerme frío para analizar.

Me enseñan las imágenes, bajan el tiempo y vemos cosas que hicimos bien y mal. No me enteré de nada. Me enteré después, en el vestuario, cuando me dijeron que había pasado algo, una tangana. Créeme, no sé de qué me hablan. Yo entré directamente y estaba con el analista. Nadie me dijo nada.

¿Cree que el Valencia no ha estado a la altura de la despedida que merecía el Real Madrid en Mestalla?

Sí, evidentemente merece otra despedida. Estoy de acuerdo contigo. Las circunstancias son las que son. Yo llevo tres partidos como local y no puedo ganar ni uno. Eso me aflige y me tiene preocupado.

Nos hubiera gustado hacerle un homenaje a este estadio con una victoria que habría sido muy sonada y gratificante, pero no pudo ser. No me queda más que aplaudir a la afición y seguir hacia delante. Esto continúa. La historia del club no merece que estemos hundidos, pero el rendimiento sí que lo merece. No hemos sido capaces de revertir la situación y eso se consigue con trabajo.

No voy a decir que vamos a mejorar esperando 14 fichajes. Es trabajo, trabajo y mejorar, mejorar. Tenemos que atrevernos un poquito más.

¿Qué le transmite la afición y qué quiere recuperar de Mestalla?

Yo noto de verdad que la gente está con mucho entusiasmo. No tengo redes sociales, pero ando mucho por la calle con mi esposa y veo que confían en mí. Yo también confío en la grada y en la afición. Es una afición que siempre he vivido aquí como muy animosa con su equipo y que hacía sentir al rival que esta era una aduana muy difícil.

Quiero recuperar eso, lo quiero de verdad. Creo que la gente está expectante porque no hay resultados. Pero veo brotes verdes, veo que los jugadores entrenan bien. No hemos tenido recompensa y estas dos derrotas en casa duelen mucho por la forma en la que se han producido.

¿Qué le parecen los dos goles encajados?

Fueron verdaderamente muy difíciles de superar anímicamente. No es un gol por la escuadra o algo así. Son dos acciones evitables. No diría absurdas, pero sí evitables. Tanto esa falta que, insisto, si es falta es roja, como el segundo gol, que llega en un intento de jugar hacia delante, como habíamos hecho otras veces.

No tengo nada que reprochar públicamente a mis jugadores, absolutamente nada. Del árbitro ya he dicho lo que le comenté. Pero no puedo justificarme. Estamos en deuda, estamos en descenso y hay que seguir trabajando. Tenemos que cerrar la boca, no justificar nuestros errores, nuestros defectos ni nuestras carencias y mirar hacia delante.

¿Puede identificar cuáles son esos brotes verdes y qué ha mejorado el equipo desde su llegada?

Es difícil hablar de ello porque, por ética profesional, inmediatamente asociaría este comentario con el cuerpo técnico anterior y no quiero hacerlo. Hablo de brotes verdes en general.

Veo cosas desde que llegué hasta hoy. El equipo ha hecho cosas buenas desde el primer partido. Es difícil sostener este argumento sin resultados y tenéis todo el derecho a decir que no funciona, que vamos hacia atrás. Es muy respetable, pero pienso que el equipo tiene cosas para seguir adelante.

Hoy era complicado. El Madrid siempre será un rival muy difícil y ya hemos pasado página. Nos quedan seis partidos para terminar la primera vuelta, estamos escasos de puntos y tenemos que continuar buscando resultados. Jugar bien sería lo ideal.

¿Qué le pasa a Hugo Duro? ¿Tenía algún problema físico o deportivo para no participar?

A Hugo Duro no le pasa nada. Regresó Sadiq, Imán ha entrenado bien y simplemente considero que cualquiera de los dos estaba preparado para este partido. A Hugo Duro no le pasa absolutamente nada.

¿Por qué vio la tarjeta amarilla durante el partido?

Te lo puedo contar. Confieso que no sé si el reglamento dice eso, pero haces un gesto al árbitro y es amarilla. Yo hice ese gesto y me mostró la tarjeta. Él también lo hace durante el partido, pero a partir de ahora ese gesto es amarilla. Ya está, no hay más que hablar.

¿Qué le puede decir a la afición para que siga confiando en el equipo después de otra derrota?

Lo único que me queda es ser optimista. Es muy difícil decirle cosas a la gente en este momento porque está muy lastimada después de otra derrota. No me queda más que cerrar el pico, trabajar y darle una alegría con victorias, no con buen juego y otra derrota.

La gente no quiere jugar como nunca y perder como siempre. Necesita una victoria, y más en casa. Los tres partidos que llevo aquí, sumados a los anteriores, no hemos podido darle una alegría a la afición. Mi obligación es devolverles esa alegría.

¿Qué relación tiene con José Mourinho y qué sintió al escuchar sus palabras al final del encuentro?

Mi hijo estudió con su hija en Madrid durante muchos años. Estuve en la boda de su hija en Londres hace no mucho. A José lo conozco desde hace muchas temporadas. Es un amigo y un grandísimo entrenador, de los mejores del mundo. Siempre le agradezco su gentileza conmigo y con mi hijo.