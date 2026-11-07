Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 22:13h.

El lateral criticó duramente al colegiado: "No era falta, y eso nos condiciona"

Así fue el sentido homenaje a Jesús de Miguel en Mestalla: minuto de silencio, ovación, partido parado en el 9 y mirada al cielo

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Pablo Maffeo estalló en los micrófonos de DAZN LALIGA al tener que conceder una entrevista en pleno descanso del partido frente al Real Madrid. El jugador del Valencia CF, titular frente al conjunto blanco en Mestalla, declaró que "es una mierda" y que "no pinta nada". Del mismo modo, criticó al árbitro del partido, Francisco José Hernández Maeso, apelando a que "no era falta" en la acción sobre Kylian Mbappé que no finalizó en gol.

"No me apetece nada hacer esta entrevista, creo que es una mierda, esta entrevista aquí que no pinta nada. Estamos jugando un partido y nos pitan faltas que no son. Pero bueno, ya está, si hay que hacer la entrevista se hace y punto. y ya está, preguntadme lo que queráis", respondió de forma airada el lateral valencianista.

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Entonces, el periodista de DAZN insistió en la pregunta de qué le estaba faltando al conjunto valencianista durante la primera mitad. "Que sea un poco más justo el árbitro y ya está. Creo que no es falta en el primer gol, eso nos condiciona, y ya está. Obviamente nos falta llegar al área, nos falta juego, pero bueno. Creo que el equipo está compitiendo bien y ya está", resumió el futbolista.

Una respuesta que no pareció gustar a Miguel Ángel Román, narrador del encuentro: "Pablo Maffeo. No le apetece hacer la entrevista al jugador del Valencia antes de acabar el primer tiempo. Bueno, es lo que tiene, Pablo, qué le vamos a hacer, hijo. En la vida hay que hacer muchas cosas que a uno no le apetecen, pero bueno", sentenció.