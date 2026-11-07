David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 21:04h.

"¿Las renovaciones como la de Gayà? Eso ya llegará, ahora importa el día a día, vamos el 19"

River Plate se acuerda de Guido Rodríguez, feliz en Valencia y pieza clave para el Valencia CF

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El Valencia CF no contempla la salida de Guido Rodríguez. Así de contundente se mostró Braulio Vázquez cuando fue preguntado por el interés que llega desde Argentina y que sitúa a River Plate tras los pasos del centrocampista valencianista. El director deportivo aseguró que no ha recibido ninguna oferta por el campeón del mundo y, ante la posibilidad de que llegue, fue tajante: «No». Una respuesta que refuerza la idea de que Guido es una pieza importante en los planes deportivos del club, tal y como contamos al explicar el interés de River Plate por Guido Rodríguez.

Braulio también repasó en DAZN la situación contractual de la plantilla, en la que hay siete futbolistas que terminan contrato, entre ellos el capitán José Gayà. Sin embargo, el responsable de la parcela deportiva pidió centrarse en el presente y aplazó cualquier decisión: «Lo importante es el día a día. Vamos el 19 y eso ya llegará». Una declaración que llega después de que el futuro del lateral y su situación contractual hayan generado debate en el valencianismo, especialmente por la importancia que tiene el capitán en el proyecto. Sobre ello, el director deportivo también explicó cómo está siendo su regreso al club, la nueva estructura de propiedad con la llegada de los inversores y el cambio de dinámica que espera consolidar con Javier Aguirre en el banquillo.

¿Cómo está siendo la llegada al Valencia CF y qué es lo primero que hace cuando aterriza en un nuevo club?

Llevo unos meses ajetreado. La verdad

Cuando llega a un nuevo club, ¿revisa los contratos de los jugadores? Siete futbolistas terminan contrato, entre ellos el capitán José Gayà.

Tengo que tener esa información porque lo importante es el día a día. Vamos el 19 y eso ya llegará.

Desde Argentina apuntan que River Plate está interesado en Guido Rodríguez. ¿Saben algo?

No, no nos ha llegado ninguna oferta. Guido es campeón del mundo, en River le tienen cariño y es normal que se puedan interesar por él, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna oferta.

¿Y si llega una oferta se escuchará?

No.

Es su segunda etapa en el Valencia CF. ¿Encuentra muchas diferencias respecto a la primera?

Como bien sabes, es mi segunda etapa. En la primera tenía un presidente como Manuel Llorente, al que veía día a día, y ahora es distinto. Nunca he trabajado con una propiedad. Estoy conociendo al presidente y han llegado unos nuevos inversores que estamos conociendo. No te puedo contar mucho porque llevo un mes. El club no ha cambiado, pero la propiedad sí.

¿Cree que con Javier Aguirre están cambiando las cosas? La última victoria fue muy importante.

Ganar siempre es ganar y lleva a ganar. El día del Athletic fuimos superiores, el día del Villarreal merecimos un empate y en Elche ellos fueron superiores en la primera mitad y ganamos. Encarar este partido tras una victoria como la del Elche nos libera mucho.