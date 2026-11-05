David Torres 05 NOV 2026 - 14:31h.

Ya es el sexto futbolista con más partidos en la historia del Valencia CF y acabará la temporada entre los cinco primeros

Gayà alcanza los 350 partidos en LaLiga y amenaza el podio de la historia del Valencia

Compartir







Valencia"José Luis Gayà no es un jugador normal por lo que ha dado a este club". Lo dijo Braulio Vázquez cuando le preguntaron por el futuro del capitán del Valencia CF. Y los números se empeñan en darle la razón. El lateral de Pedreguer sigue agrandando su leyenda, batiendo récords y escalando posiciones en la historia del club. Sin embargo, hay algo que no avanza al mismo ritmo: su renovación. El momento de abordar su continuidad todavía no ha llegado y el próximo Valencia-Real Madrid podría ser su último ante el conjunto blanco como capitán del Valencia CF. Sobre el terreno, el de Pedreguer se ha ganado la renovación: es titular y, tras un inicio de temporada dubitativo, ahora cada semana está entre los mejores.

Gayà, sexto jugador con más partidos en la historia

Gayà alcanzó en Elche los 417 partidos oficiales con el Valencia. Una cifra con la que superó los 416 de Santi Cañizares y se convirtió en el sexto futbolista con más encuentros en la historia blanquinegra. Por delante tiene a Mestre (424), Angulo (434), Albelda (485), Arias (521) y Fernando (553).

Pero hay más. Sus 352 partidos en LALIGA le permiten superar a David Albelda y convertirse en el tercer valencianista con más encuentros ligueros, únicamente por detrás de Arias (377) y Fernando (420).

Una leyenda cuyo futuro sigue en el aire: Dispuesto a bajarse el sueldo

La voluntad del capitán es continuar. Así lo ha manifestado pública y privadamente, pero la negociación se quedó bloqueada después de la primera propuesta de Ron Gourlay, que contemplaba una rebaja salarial superior al 80%. Gayà respondió con una contrapropuesta en la que estaba dispuesto a reducirse el sueldo hasta un 70%. Un esfuerzo que, de momento, no ha servido para desbloquear la situación.

La llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva parecía que podía cambiar el panorama. Sin embargo, el gallego fue prudente cuando habló del capitán, pero sus palabras dejaron claro que no había una decisión inmediata. "Hay jugadores que terminan contrato. José es una leyenda de este club, lleva un montón de partidos y analizaremos su situación en su momento, como la de cualquier otro jugador, teniendo en cuenta que no es un jugador normal por todo lo que ha dado a este club", explicó.

Y ese momento todavía no ha llegado. Gayà sigue pulverizando registros, pero su continuidad continúa sin resolverse. El Valencia-Real Madrid aparece en el calendario como otra cita especial para el capitán. Nadie puede asegurar que sea la última, pero hoy tampoco hay garantías de que vaya a tener otra oportunidad.