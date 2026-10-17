Gayà alcanza los 350 partidos en LaLiga y amenaza el podio de la historia del Valencia

David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 21:32h.

Necesita renovar para coger a los dos primeros, dos leyendas

Gayà habla de su futuro: "Me encantaría inaugurar el Nou Mestalla siendo el capitán del Valencia CF"

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José Luis Gayà, titular ante el Athletic, sigue haciendo historia con el Valencia CF. El capitán alcanzó los 350 partidos en LaLiga ante el conjunto y ya es el tercer jugador con más encuentros ligueros en la historia del club, a uno de David Albelda. Mestalla lo sabía porque la megafonía se encargó de anunciarlo: el lateral recibió una ovación de la grada, el reconocimiento a toda una vida defendiendo el escudo valencianista. Un hito más para un futbolista que continúa escalando posiciones entre las leyendas del Valencia.

Ante el Athletic, Gayà volvió a ejercer de capitán en una noche especial para él y también para el valencianismo que, con el paso de los años, podrá decir: "Yo vi jugar a Gayà". Y es que, su nombre ya aparece junto al de Albelda en una clasificación reservada a futbolistas que han dejado huella durante años en Mestalla. Por delante solo quedan dos mitos retirados: Fernando Gómez, con 420 partidos, y Ricardo Arias, con 377. El capitán tiene ambos registros en el horizonte, aunque para alcanzarlos necesitará seguir vistiendo la camiseta del Valencia más allá de esta temporada.

El de Pedreguer, además, tuvo una gran ocasión para marcar a la media hora de juego pero su disparo en una posición forzada se fue desviado por poco.

Gayà, ante el reto de convertirse en un 'one man club'

El lateral de Pedreguer continúa alimentando una historia de fidelidad al Valencia que aspira a llevar hasta el final. Su trayectoria y su peso dentro del vestuario lo sitúan como uno de los grandes referentes de la entidad, una condición que también mira al futuro del capitán en el Nou Mestalla.

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Su estreno en LALIGA fue ante el Atlético de Madrid el 27 de abril de 2014 en el Camp de Mestalla. Paulatinamente, fue creciendo hasta ser uno de los pilares del VCF Mestalla. Con el primer equipo debutó el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera y, actualmente, es el capitán del equipo y ya suma 415 partidos oficiales con esta camiseta -séptimo futbolista con más encuentros oficiales en la historia del Valencia CF-.

Sin embargo, el siguiente capítulo todavía está por escribirse. Gayà termina contrato en junio y su renovación continúa en el aire. El futbolista podría seguir escalando en la clasificación histórica, pero necesita que ambas partes encuentren un acuerdo para prolongar una carrera ligada al Valencia desde sus primeros pasos en la cantera.

La renovación, pendiente de resolver

La continuidad del capitán es uno de los asuntos que el club debe afrontar en los próximos meses. La situación contractual de Gayà y su futuro en el proyecto valencianista siguen abiertos, tal y como ha venido contando ElDesmarque. El futbolista está dispuesto a rebajarse el sueldo un 70%, gesto que le parecía insuficiente a Ron Gourlay. Ahora está por ver qué papel tendrá en los planes deportivos de Braulio Vázquez y Javier Aguirre, en una etapa en la que el Valencia busca recuperar estabilidad.

Por ahora, Gayà ya ha alcanzado los 350 partidos ligueros y comparte el tercer puesto con Albelda. Fernando y Arias siguen por delante. Su próximo objetivo dependerá de una decisión que va más allá del césped: renovar y continuar agrandando una historia que puede convertirlo en uno de los grandes one man club del valencianismo.

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