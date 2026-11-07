David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 11:15h.

El Valencia de Javier Aguirre vuelve a SU cruda realidad, un calendario sin tregua: "Guido tiene razón"

Es fijo en el equipo, tiene un salario elevado y un contrato largo

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Guido Rodríguez vuelve a estar en el radar de River Plate. El centrocampista argentino, de 32 años, aparece entre los objetivos del conjunto de Buenos Aires para reforzar su plantilla de cara a 2027. Según la información de Sebastián Srur, periodista argentino, el futbolista del Valencia CF es el número cinco señalado por River para su próximo proyecto. Fer Padrón también apunta que el club ya ha iniciado conversaciones para estudiar las incorporaciones de Guido y Francisco Álvarez.

La realidad, sin embargo, es algo distinta. La operación no se presenta sencilla. Guido está feliz en Valencia y en el Valencia CF. Se siente importante dentro del vestuario y su situación deportiva ha cambiado desde su llegada. Tanto para Carlos Corberán como ahora para Javier Aguirre, el internacional argentino es una pieza fundamental. En el campo ejerce de capitán general, ordena al equipo, aporta equilibrio y es uno de los futbolistas sobre los que se sostiene el proyecto deportivo.

Su peso también se refleja en las condiciones de su contrato. Guido tiene vinculación con el Valencia hasta 2028, con una temporada adicional opcional. Además, disfruta de un salario elevado al que se suman bonus por partidos disputados y objetivos colectivos, como la clasificación del equipo. Una ficha importante que obligaría a River a realizar un esfuerzo económico considerable.

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El argentino no contempla, a día de hoy, un cambio de aires. En todo caso, cualquier escenario de salida no se plantearía antes del próximo verano. River empieza a moverse y a planificar su plantilla para 2027, pero en Mestalla no tienen intención de desprenderse de un futbolista que se ha convertido en imprescindible.

Como ya ocurrió con otros nombres del mercado, el interés argentino vuelve a poner el foco sobre Guido, aunque la prioridad del jugador pasa por seguir siendo importante en Valencia.