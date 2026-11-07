David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 10:56h.

"Estoy preocupado por la situación actual. La gente que ha comprado el club pensaba que se arreglaría solo"

De Tendillo a Pedja, Kempes o Vinícius: 105 grandes noches y polémicas antes del último Valencia-Real Madrid en Mestalla

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Pedja Mijatovic vuelve a mirar a Valencia con cariño, nostalgia y cierta preocupación. El exdelantero montenegrino, uno de los grandes ídolos de Mestalla en los años noventa, recuerda una etapa que le marcó como futbolista y como persona, aunque su salida rumbo al Real Madrid dejó una herida entre buena parte de la afición valencianista. Casi 30 años después, en la despedida del viejo Mestalla, Mijatovic repasa en una amplia entrevista en la Cadena SER aquellos recuerdos, explica cómo ha cambiado su relación con el valencianismo, reconoce que le duele la situación actual del club y lanza un mensaje claro sobre lo que necesita el Valencia para recuperar su grandeza.

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En su charla Pedja recuerda el rugir de Mestalla. "La verdad es que, en mi caso, ha sido algo muy particular y muy especial. ¿Por qué? Llegué como un desconocido y tuve que empezar de cero. Por eso, cuando hablo de todo lo que me ha pasado en Valencia, siempre digo que allí me he formado de verdad. Me he formado como futbolista y como persona, porque prácticamente crecí allí. Yo creo que pocos futbolistas que han jugado en Valencia han recibido tanto cariño de los aficionados, hasta que se enfadaron conmigo, evidentemente. Eso también hay que decirlo. Entonces era joven y no entendía muy bien aquella situación, pero ahora, después de tantos años, lo entiendo perfectamente. Yo era un ídolo y la gente no quería que se marchara un jugador así".

Pedja, que reconoce que no viene a Mestalla desde el Centenario, si recuerda que cuando vino "la gente se portó muy, pero muy bien conmigo. También en la calle. Yo esperaba otra reacción, pero fue todo lo contrario. Creo que los aficionados también entendieron por qué me marché".

Le duele ver al Valencia CF así

Y si volviera, ¿cómo crees que reaccionaría la avenida de Suecia con miles de valencianistas? le preguntan y él duda. "No lo tengo clarísimo. Quizás podría recibir algún comentario negativo, porque se juega contra el Real Madrid. Pero, en realidad, creo que no. Primero, poca gente me reconocería por la calle"

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Antes de acabar su entrevista, Pedja habla del actual Valencia CF con Peter Lim. "Estoy preocupado y me da pena porque sé cuánto quieren los valencianistas a su club y qué aficionados son. Quieren ver a su equipo peleando, ganando títulos y ahora está atravesando una situación bastante complicada en los últimos años. Yo creo que la gente que ha venido y ha comprado el club quizás pensaba que eso se arreglaría solo, pero nada en la vida se arregla así. Tienes que invertir muchísimas horas de trabajo, actualizarte y contar con gente que pueda ayudarte".

"Creo que el Valencia necesita puntos, pero el Madrid también. Aquí en Madrid todos son amigos míos, gente del equipo, así que que gane el mejor"

Con todo, el titular de su entrevista lo dice al final: ¿Quién quieres que gane? le preguntan y contesta con honestidad: "Creo que el Valencia necesita puntos, pero el Madrid también. Aquí en Madrid todos son amigos míos, gente del equipo, así que que gane el mejor. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco tengo ahora una preferencia. Cuando era más joven, como estaba un poco enfadado y molesto con todo lo que me había pasado, siempre decía que ganara el Madrid. Pero ahora, que gane el mejor".