El Valencia CF crea una nueva lista de espera para el Nou Mestalla tras reabrir las altas de Socio VCF

David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 18:31h.

Éxito rotundo: Acaba la primera fase del traslado al Nou Mestalla con 53.418 valencianistas interesados

La siguiente fase para el traslado de socios comenzará el 17 de noviembre

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El Valencia CF crea una nueva lista de espera para el Nou Mestalla. Una vez cerrado el plazo para formar grupos de abonados y Socio VCF, el club ha decidido reabrir el proceso de altas individuales para quienes quieran formar parte de la masa social del futuro estadio. Sin embargo, hay una condición importante: las nuevas altas no tienen garantizado un asiento, ya que las plazas disponibles están actualmente completas.

El movimiento llega después de que la primera fase del traslado haya concluido con 53.418 valencianistas potencialmente interesados en conseguir una localidad. Cabe recordar que este viernes se cerró la primera fase del traslado al Nou Mestalla se cerró con 13.684 grupos, que reúnen a 49.232 personas entre abonados y Socio VCF. A ellos se suman los 4.186 abonados que han decidido no agruparse y que también participarán en la elección de asiento.

Nuevas altas de Socio VCF para entrar en la lista de espera

El club ha comunicado que las personas que se den de alta ahora como Socio VCF quedarán registradas por si en el futuro se liberan localidades o se amplían las plazas disponibles. No obstante, estas nuevas altas no podrán crear grupos con otros Socio VCF o abonados.

De esta forma, el Valencia abre una vía para quienes quieran optar a un asiento en el nuevo estadio, aunque sin garantizarles que puedan conseguirlo. La prioridad en esta primera selección corresponde a los aficionados que ya han participado en la fase de creación de grupos.

El 17 de noviembre comienza la selección de asientos

La siguiente etapa del traslado ya tiene fecha. El 17 de noviembre arrancará la Fase 2, denominada Selección de Asientos. El Valencia CF ha anunciado que el martes 10 de noviembre ofrecerá más detalles sobre su funcionamiento.

Durante esta fase, el club comunicará a cada aficionado la fecha y hora de su cita, que será presencial y personalizada. Será entonces cuando los grupos y los abonados individuales puedan elegir su ubicación en el Nou Mestalla. Las citas serán en la Sala 1923 de Mestalla.

El proceso de traslado sigue avanzando con la vista puesta en el estreno del nuevo estadio en el verano de 2027. Mientras tanto, el Valencia mantiene abierta la puerta a nuevos Socio VCF, aunque ahora deberán esperar a que haya disponibilidad para poder conseguir un asiento.