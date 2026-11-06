David Torres 06 NOV 2026 - 19:13h.

El Valencia CF gana 320.000 euros, consigue otros 30 millones de financiación y cierra el año con 108,65 millones de cifra de negocios

El Valencia CF convoca su Junta General: Kiat Lim incorpora a dos hombres de su confianza, capitaliza deuda y prepara la entrada de Pitchwise

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ValenciaEl Valencia CF vuelve a cerrar un ejercicio con beneficios, pero la fotografía económica del club presenta varios matices, tal y como ha podido conocer ElDesmarque tras tener un primer acceso a las cuentas que el Valencia CF aprobará en la próxima Junta del 9 de diciembre. La entidad cierra la temporada 2025-26 con 320.000 euros de beneficio después de impuestos6, encadenando así su tercer ejercicio consecutivo en positivo y aumenta sus ingresos hasta los 108,65 millones de euros. Sin embargo, también ha necesitado formalizar una nueva financiación de 30 millones para garantizar la liquidez de sus operaciones corrientes, mientras acelera la inversión en el Nou Mestalla.

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Superávit gracias a los derechos de retransmisión

Las cuentas anuales del ejercicio 2025-26, que estarán a disposición de los accionistas este lunes (un mes antes de la Junta) y se presentarán en la Junta General Ordinaria del próximo 9 de diciembre, reflejan un beneficio consolidado antes de impuestos de 2,43 millones de euros, frente a los 2,21 millones de la campaña anterior. Después de impuestos, el resultado se queda en 320.000 euros, apenas 40.000 euros más que los 280.000 registrados en 2024-25. Es el tercer ejercicio consecutivo en el que el club obtiene beneficios, una continuidad que la entidad presenta como un avance hacia la estabilidad económica.

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Los ingresos por venta de jugadores

El crecimiento se apoya especialmente en los derechos de retransmisión, que generan 56,81 millones (+6,7%), y en la comercialización, publicidad y patrocinios, que aportan 19,20 millones (+6,8%). Los ingresos por competiciones y abonados se mantienen en 26,45 millones, mientras que las tiendas alcanzan los 6,20 millones. A estas cantidades se suman 27,06 millones de beneficio por operaciones con jugadores, un 9,3% más que en la temporada precedente.

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El Valencia CF necesita otros 30 millones para garantizar su liquidez

Uno de los datos más relevantes de las cuentas aparece en el apartado financiero. El Valencia CF ha formalizado una nueva financiación de 30 millones de euros que, según explica el club, complementa la financiación corporativa del ejercicio anterior y garantiza la liquidez suficiente para las operaciones corrientes del Grupo.

La operación llega en un contexto de mejora del fondo de maniobra. Excluyendo los activos y pasivos corrientes del Fondo de Titulización, el déficit pasa de 19,85 millones a 8,19 millones de euros. Son 11,66 millones de mejora, una reducción del 58,8%. La evolución es significativa si se compara con los 94,28 millones negativos que presentaba el club al cierre de 2023-24.

También mejora el resultado financiero, que pasa de -21,59 a -13,43 millones de euros, una reducción del 37,78%. El tipo medio de interés bancario baja del 7,3% al 6,4%, gracias a las condiciones del préstamo de Goldman Sachs. Pese a estos avances, la nueva financiación de 30 millones evidencia la importancia de mantener recursos disponibles para atender el funcionamiento ordinario del club.

El Nou Mestalla dispara la inversión hasta los 103 millones

El otro gran protagonista de las cuentas es el Nou Mestalla. Las altas de inmovilizado totales alcanzan los 103,52 millones de euros, frente a los 33,84 millones del ejercicio anterior. El Valencia CF atribuye este fuerte impulso inversor al avance del proyecto de su nuevo estadio y asegura que la financiación prevista cubre la totalidad de la construcción.

Para ello, el club cuenta con la financiación cerrada en el ejercicio anterior mediante el Fondo de Titulización, el préstamo participativo de LaLiga, que ya se ha utilizado al 100%, y la venta de la edificación terciaria, realizada en mayo de 2026.

El polideportivo, ya pagado

Dentro de los hitos patrimoniales también destaca el ingreso de 11,27 millones de euros en la Tesorería Municipal para la ejecución del polideportivo de Benicalap. Se trata de otra de las partidas vinculadas al desarrollo urbanístico del entorno del nuevo estadio.

Las cuentas reflejan así un ejercicio de crecimiento de ingresos, continuidad de los beneficios y un importante esfuerzo inversor. El Valencia CF mejora sus indicadores financieros y avanza en la construcción del Nou Mestalla, aunque el reducido beneficio neto y la necesidad de nueva financiación para garantizar la liquidez siguen siendo dos elementos fundamentales para entender su situación económica.

Los principales datos económicos del Valencia CF en la temporada 2025-26 antes del desembarco de Pitchwise

Estas cuentas, obviamente, no reflejan la llegada de Pitchwise, cuyo desembarco se reflejará en el próximo ejercicio. Con todo, estos son los primeros datos que arroja el ejercicio 2025-26 en clave che