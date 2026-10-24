Kiat Lim da un paso que parece definitivo para heredar el Valencia CF doce años después de la llegada de Peter Lim

Kiat Lim explica la venta del 42% del Valencia CF: "Nuestros equipos masculino y femenino competirán de forma constante en Europa"

Lideró la reactivación del Nou Mestalla y ahora el traspaso del 42% del club

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La venta del 42 % del Valencia CF a Pitchwise Holdings abre una nueva etapa en el club y deja una lectura que va más allá de la entrada de capital. Kiat Lim emerge como el hombre fuerte de la propiedad y parece asumir definitivamente el relevo de su padre, Peter Lim, al frente de la entidad, justo cuando este sábado se cumplen doce años de la llegada de la familia singapurense al club. El mensaje de Ann Rodríguez al valencianismo, las palabras de Javier Tebas sobre Kiat Lim y las primeras explicaciones sobre el acuerdo dibujan el escenario de una operación que pretende cambiar la estructura accionarial sin que Meriton pierda el control mayoritario. La nueva alianza con Pitchwise Holdings incorpora a inversores con experiencia en la industria deportiva y sitúa al actual presidente en el centro de la nueva etapa.

Sólo se nombra a Kiat Lim

No es un detalle menor que el comunicado oficial del Valencia CF solo nombre a Kiat Lim al anunciar el acuerdo con Pitchwise. El anuncio de la nueva alianza accionarial presenta al hijo de Peter Lim como protagonista de la operación y confirma que seguirá al frente del club. El movimiento refuerza su posición institucional mientras su padre cede parte de su participación, aunque conserva la mayoría accionarial a través de Meriton Holdings. Es cierto que Peter Lim estuvo en Valencia este año después de siete de ausencia, pero no lo es menos que su papel había quedado totalmente diluido en el día a día de un club que agoniza por no descender ya tres años.

Al menos aparentemente la lectura es clara: Kiat Lim da un sorpasso y se consolida como la figura visible de la propiedad. La entrada de Pitchwise, liderada por Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, aporta nuevos socios, pero también deja una incógnita: hasta qué punto cambiará la gestión de un club que lleva años enfrentado a su afición a medio plazo.

El primer gran movimiento accionarial de los Lim en doce años

La venta del 42 % a Pitchwise supone la primera operación de venta accionarial de Peter Lim desde que tomó el control del Valencia en 2014. El acuerdo valora el club en 1.250 millones de euros y contempla la entrada de 100 millones de nuevo capital, disponibles para invertir directamente en la entidad. Además en los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

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Penner Sports Group (PSG) es un grupo empresarial familiar de inversión en deporte y entretenimiento, fundado por Greg y Carrie Penner en 2022 y con sede en Denver, Colorado. Entre sus participaciones figuran los Denver Broncos de la NFL y una participación minoritaria en los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Doce años desde la llegada de Peter Lim: una relacón rota

Este sábado, 24 de octubre de 2026, se cumplen doce años desde que la familia Lim tomó el control del Valencia CF. Una etapa marcada por la promesa de crecimiento, el conflicto con la afición, las dificultades deportivas y el interminable camino hacia el Nou Mestalla.

Peter Lim fue elegido por la Fundación para adquirir el 70,4 % de las acciones por 100 millones de euros. Después, las ampliaciones de capital de 2016 y 2021 y la conversión de préstamos personales en acciones en 2022 elevaron su control hasta situarlo en torno al 90 %. Ahora, por primera vez, abre la puerta a un socio accionarial de peso.

Durante estos doce años, la relación entre la propiedad y el valencianismo se ha roto, con protestas recurrentes y un creciente desgaste deportivo e institucional. Los rumores sobre una posible venta han acompañado al club durante años, pero la postura de Meriton siempre había sido que el Valencia no estaba en venta... Hasta que entró el hijo y dio un giro radical al planteamiento. No se ha vendido todo, pero sí parte. ¿Será para crecer o para irse definitivamente a medio plazo?

Hace un año, el aniversario ya estaba marcado por la incógnita de si el nuevo estadio acabaría convirtiéndose en la puerta de salida de Peter Lim. Doce meses después, la respuesta empieza a tomar forma con una operación que no supone una venta total, pero sí un cambio de escenario: Kiat Lim queda al frente de la nueva alianza mientras su padre mantiene la mayoría y el Nou Mestalla avanza tal y como estaba previsto.

El Valencia inicia así una nueva etapa accionarial en el aniversario de la llegada de Meriton. La gran incógnita ya no es solo quién controla el club, sino qué hará Kiat Lim con el poder que acaba de reforzar. La afición quiere que el Valencia CF sea grande y durante estos doce años lo que han conseguido los Lim es empequeñecerlo. Cambiar ese panorama y la percepción de la afición valencianista se antoja una tarea casi imposible. Sirva como ejemplo la pintada que ha aparecido esta noche en una de las lonas del Nou Mestalla.