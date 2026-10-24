David Torres 24 OCT 2026 - 08:08h.

Ha comprado el 42% del club a Peter y Kiat Lim

Que la venta del 42% del Valencia CF sea para convertirlo en los Denver Broncos con "Sabiduría en el campo"

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ValenciaAnn Rodriguez ya se dirige al valencianismo. La ejecutiva estadounidense, que lidera Pitchwise Holdings junto a Corey Woolfolk, ha publicado su primer mensaje tras anunciarse la entrada del consorcio inversor en el Valencia CF, una operación que abre una nueva etapa accionarial en el club y que supone un cambio de escenario para Peter Lim y Kiat Lim. La nueva alianza accionarial sitúa a Rodriguez y Woolfolk ante el reto de transformar el potencial de la entidad en resultados deportivos y económicos.

En su publicación en LinkedIn, Rodriguez pone el foco en la historia del Valencia, la pasión de su afición y las oportunidades que ofrece el club, con el Nou Mestalla como uno de los grandes activos de esta nueva etapa. La responsable de Pitchwise, que hace poco más de un año puso en marcha el proyecto junto a Woolfolk, explica que su objetivo es invertir en clubes de fútbol y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.

Ann Rodriguez quiere construir un futuro exitoso en el Valencia CF

"El Valencia es un club con una historia increíble, aficionados apasionados y un potencial tremendo", escribe Rodriguez, que considera que el momento actual es especialmente ilusionante por la cercanía de la finalización del nuevo estadio.

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La ejecutiva también subraya su voluntad de trabajar conjuntamente con el presidente Kiat Lim y con el equipo del Valencia CF para construir un futuro exitoso "dentro y fuera del campo". Un mensaje que llega en un momento en el que el club afronta el desafío de recuperar su protagonismo deportivo y consolidar un proyecto que esté a la altura de su historia y de las expectativas de su afición.

Rodriguez agradece además el respaldo de los inversores, asesores y de todas las personas que han confiado en Pitchwise Holdings desde sus inicios. Su mensaje termina con una declaración de intenciones breve y directa, que

Este es su mensaje completo

Este es su mensaje completo:

Hace poco más de un año, Corey Woolfolk y yo lanzamos Pitchwise Holdings con la ambición compartida de invertir en clubes de fútbol y ayudarles a alcanzar su máximo potencial.

Hoy, nos complace compartir que hemos acordado una asociación de propiedad con Valencia CF.

El Valencia es un club con una historia increíble, aficionados apasionados y un potencial tremendo. Con un espectacular estadio nuevo casi terminado, es un momento emocionante para el club, y esperamos trabajar en colaboración con el presidente Kiat Lim y el equipo del Valencia para ayudar a construir un futuro exitoso dentro y fuera del campo.

Un gran agradecimiento a nuestros inversores, asesores y a todos los que han creído en nosotros y nos han apoyado a lo largo del camino.

¡Ahora, manos a la obra!

¡Amunt Valencia! 🦇🧡