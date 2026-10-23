Veremos si es un paso previo para la venta total, un vehículo de financiación o una alianza

Detecto optimismo en Valencia, pero con Peter Lim necesitamos hechos para creer

¿Qué y quiénes son Pitchwise Holdings, Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

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Nadie nos esperábamos que este viernes pre-derbi el Valencia CF fuera a anunciar que casi la mitad de su accionariado (42%) pasa a estar dominado por Pitchwise (palabra compuesta que significa pitch campo, terreno de juego y wise sabiduría) y financiado por el fondo KKR, y Penner Sports (El 220 más rico del mundo). La noticia que esperaba el valencianismo era la venta del Valencia CF total y la salida de Peter Lim. No es eso, al menos de momento. Meriton Holdings seguirá siendo el accionista mayoritario y Kiat Lim continuará como presidente. Sin embargo, la entrada de Pitchwise Holdings puede acercar al club a completar el cambio que nos vendieron cuando entró Peter Lim y que aún no se hado. Por eso, mientras llega la venta definitiva, conviene agarrarse a las oportunidades que aparecen para tener un hilo de esperanza.

He detectado optimismo en el Valencia de Valencia CF

La operación tiene una primera consecuencia positiva: 100 millones de euros de inversión directa e inmediata y la entrada de nuevos gestores con experiencia en el deporte profesional. Es cierto que ese dinero no se traducirá automáticamente en fichajes. El Fair Play Financiero seguirá marcando los límites y buena parte de los recursos tendrá que ayudar a afrontar el traslado al Nou Mestalla, pagar préstamos, aliviar deudas y dulcificar el día a día de una entidad que lleva demasiado tiempo funcionando con el agua al cuello. Pero sanear las cuentas también es construir un equipo competitivo. La segunda consecuencia positiva es el precio del club. El Valencia CF dice que vale 1250 millones. Es, al menos una

Veremos si es un paso previo para la venta total, un vehículo de financiación o una alianza

Me consta que en el Valencia CF de Valencia se ha recibido la noticia como una gran noticia. Pitchwise adquirirá el 42 % de las acciones y, aunque Meriton conserve el control mayoritario, la llegada de capital y conocimiento puede aportar estabilidad, estructura y una forma diferente de gestionar el club. Eso sí, conviene no confundir una alianza accionarial con un cambio de propietario.

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Los Denver Broncos y el color naranja

Nadie creo que espera ya que el Valencia CF vuelva a ser, de repente, el Valencia CF de los valencianos que conocimos antes de Peter Lim. El de Singapur no se marcha y el club sigue bajo el control de Meriton y cuando lo haga el nuevo dueño, me temo, será Pitchwise, algún fondo similar o su hijo Kiat. Pero hay una referencia que invita a mirar esta operación con cierto optimismo: los Denver Broncos (cuyo color también es el naranja). El grupo inversor vinculado a esta operación está detrás de una franquicia de la NFL que ha reforzado su estructura y ha crecido en los últimos años como la espuma. No se trata de trasladar el modelo estadounidense sin más, sino de entender que el dinero, por sí solo, no basta. Hace falta gestión, planificación y ambición deportiva.

Por eso, hasta que llegue esa venta definitiva o no, yo quiero que el Valencia CF se parezca cada vez más a los Denver Broncos. Y que empiece a aplicar lo que promete su nuevo socio: "sabiduría en el campo". Eso significa Pitchwise. Ojalá también sea lo que empiece a verse en Mestalla y ya con el tiempo Veremos si es un paso previo para la venta total, un vehículo de financiación o una alianza de futuro. Dicho esto, los americanos no ponen pasta en un sitio que no ven futuro, y eso es un consuelo, claro.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com