David Torres Valencia, 23 OCT 2026 - 15:23h.

¿Qué y quiénes son Pitchwise Holdings, Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

Sigue como presidente para "construir un club moderno"

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El empresario Peter Lim, accionista mayoritario del Valencia, y su hijo, ha vendido el 42% de las acciones del club de Mestalla a Pitchwise Holdings, según informó este viernes la entidad mediante un comunicado. En su escrito, el club señaló que Lim mantiene la mayoría accionarial pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desvela el importe de la transacción, destaca que los nuevos accionistas de la centenaria entidad valencianista han valorado al club en 1.250 millones de euros y apunta a que "aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

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Kiat Lim sigue como presidente

El Valencia explicó que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, consejero y actual presidente del club y al que atribuye la operación, se mantendrá como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk. Además, en unas declaraciones facilitadas a los medios,

Kiat Lim ha explicado los motivos de la elección de Pitchwise Holdings y las expectativas que genera la asociación: "El Valencia CF ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación. Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien. Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un Club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana".