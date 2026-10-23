¿Qué y quiénes son Pitchwise Holdings, Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

David Torres 23 OCT 2026 - 15:07h.

Han comprado el 42% de las acciones del club

Peter Lim y Kiat Lim venden casi la mitad de sus acciones del Valencia CF

Pitchwise apuesta por convertir al Valencia en una referencia europea

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ValenciaEl empresario Peter Lim, accionista mayoritario del Valencia, ha vendido el 42% de las acciones del club de Mestalla a Pitchwise Holdings, según informó este viernes la entidad mediante un comunicado. En su escrito, el club señaló que Lim mantiene la mayoría accionarial pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desvela el importe de la transacción, destaca que los nuevos accionistas de la centenaria entidad valencianista han valorado al club en 1.250 millones de euros y apunta a que "aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club". Toca pues saber en qué manos queda un 40% del club

¿Qué es Pitchwise Holdings?

La empresa se define como una compañía que "se asocia con clubes de fútbol para apoyar su rendimiento a largo plazo y su crecimiento sostenible. Combinamos capital a largo plazo, experiencia operativa y un profundo respeto por el deporte para ayudar a los clubes a fortalecer aquello que los hace únicos".

Pitchwise Holdings es un consorcio integrado por family offices privados e inversores institucionales a largo plazo, liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, concebido para desarrollar un modelo de propiedad a largo plazo en el fútbol, basado en valores y en el respeto por la cultura y la identidad locales.

Ann Rodriguez es una ejecutiva del sector deportivo de ascendencia española, con más de 25 años de experiencia al frente de procesos de crecimiento y transformación en grandes marcas y eventos deportivos, entre ellos Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28).

Corey Woolfolk conecta el mundo del fútbol con el capital institucional. Combina una trayectoria profesional de una década como futbolista en Estados Unidos con experiencia en los sectores de la biotecnología y el capital riesgo, además de experiencia en inversión futbolística en clubes de Europa y Sudamérica.

Sobre Penner Sports Group

Entre los inversores que respaldan la operación figuran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR; Penner Sports Group; y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Penner Sports Group (PSG) es un grupo empresarial familiar de inversión en deporte y entretenimiento, fundado por Greg y Carrie Penner en 2022 y con sede en Denver, Colorado. Entre sus participaciones figuran los Denver Broncos de la NFL y una participación minoritaria en los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Cabe recordar también que KKR & Co. LP (originalmente Kohlberg Kravis Roberts & Co.) es una multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo. La compañía, especializada en compra apalancada, tiene sede en Nueva York. La empresa ha completado más de $400 000 millones de dólares de inversiones de capital riesgo desde sus inicios. Quizá uno de los fondos más potentes del mundo.

Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, nuevos accionistas del Valencia CF?

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, socios generales de Pitchwise Holdings, también han valorado el acuerdo y han destacado el potencial de la entidad valencianista, aunque reconocen los retos que afronta el fútbol actual. "Es un honor unirnos a Kiat en la gestión y el desarrollo del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español. A lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región. Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el Club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del Club, incluida su afición, para hacerlo realidad".

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, socios generales de Pitchwise Holdings, han señalado tras la compra que "Es un honor unirnos a Kiat en la gestión y el desarrollo del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español. A lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región. Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el Club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del Club, incluida su afición, para hacerlo realidad".

Por su parte, George Roberts, en representación de los inversores de Pitchwise, ha expresado su confianza en el proyecto y en la nueva alianza con el Valencia CF. "Hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien a Kiat y creemos que esta nueva alianza con el Valencia CF representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo. Esperamos poder apoyar a Ann, Corey y Kiat mientras conducen al Club hacia un futuro prometedor".